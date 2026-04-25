Bénin: Moov Africa lance la 5G et affiche ses ambitions numériques

Porté par des investissements massifs et une ambition affirmée, Moov Africa Bénin lance officiellement la 5G et entend accélérer la transformation numérique du Bénin. Entre démonstrations immersives, offres commerciales et reconnaissance internationale, l’opérateur affiche son objectif : démocratiser l’accès à une technologie appelée à bouleverser les usages et à soutenir la croissance économique. La cérémonie de lancement s’est tenue ce vendredi au Novotel Hôtel de Cotonou.

C’est une étape symbolique dans la transformation digitale du Bénin. Ce vendredi soir, au Novotel Hôtel de Cotonou, Moov Africa Bénin a officiellement lancé, en grande pompe, ses offres 5G, confirmant sa volonté de s’imposer comme un acteur clé de la connectivité dans le pays. Une soirée mêlant démonstrations technologiques, annonces commerciales et célébration d’une performance déjà reconnue sur le marché. Sur scène, le directeur général, Omar Nahli, a donné le ton. « Permettez-moi, au nom de tous les collaborateurs de Moov Africa Bénin, de partager avec vous ce soir non seulement notre joie, mais aussi notre fierté de procéder aujourd’hui au lancement commercial de la 5G », a-t-il lancé devant un parterre d’invités.

Fruit de deux années de préparation, cette nouvelle génération de réseau mobile se veut une rupture. « Aujourd’hui, avec la 5G, il ne s’agit pas simplement d’une amélioration technique, mais d’un véritable saut technologique à l’échelle mondiale », a insisté le dirigeant, qui rappelle l’ampleur des investissements consentis ces dernières années.

Une technologie au cœur des usages

Au-delà de la performance, Moov Africa entend positionner la 5G comme un levier de transformation économique. « La 5G va libérer les usages mobiles en abolissant les contraintes de distance et de temps, grâce à une réactivité quasi instantanée et à la capacité de connecter simultanément des millions d’objets », a expliqué Omar Nahli.

Dans un pays engagé dans une dynamique de croissance soutenue, cette évolution technologique intervient à un moment clé. « Le déploiement de la 5G intervient à un moment charnière pour notre économie (…) la 5G de Moov Africa Bénin sera un véritable moteur de productivité », a-t-il ajouté, évoquant des retombées attendues dans l’industrie, la santé, les transports ou encore les services publics.

Une expérience immersive et des offres accessibles

Directeur marketing et communication, Mostafa El Houti a plongé le public dans une présentation immersive, retraçant l’évolution de la téléphonie mobile et les promesses de la 5G. Débits multipliés, latence quasi nulle, multiplication des objets connectés : la démonstration se veut pédagogique et spectaculaire. Pour accompagner ce lancement, l’opérateur propose plusieurs offres incluant terminaux 5G et forfaits illimités, avec des facilités de paiement. Objectif affiché : démocratiser l’accès à cette technologie. Pour en profiter, il faut remplir trois conditions. La première est de disposer d’une carte SIM compatible 5G. (La bonne nouvelle,, c’est que les cartes SIM actuelles le sont déjà. Vous n’avez donc pas besoin de la changer.)

La deuxième condition est d’être couvert par la 5G. Et la 5G de Mouv’Africa Bénin couvre déjà les principales villes, du sud jusqu’au nord. La troisième condition est de disposer d’un terminal 5G. Un terminal peut être un téléphone, un modem, un pocket Wi-Fi ou tout autre équipement capable de se connecter à la 5G. Pour faciliter la transition vers la 5G, Mouv’Africa Bénin a mis en place des packs 5G qui permet à ses abonnés de bénéficier d’un terminal compatible ainsi que d’avantages illimités en appels, SMS et Internet.

Ces packs présentent un double avantage. Le premier est de réduire le coût d’acquisition immédiat (« one shot ») d’un terminal 5G. Autrement dit, au lieu de payer la totalité en une seule fois, Mouv’Africa Bénin vous offre la possibilité de régler de manière progressive. Le deuxième avantage des packs 5G réside dans la connexion Internet incluse, qui est sans limitation de débit, contrairement aux offres actuellement disponibles sur le marché.

Dans le premier pack, Mouv’Africa Bénin propose un modem 5G avec une connexion Internet illimitée pendant un an, au prix de 25 000 francs CFA par mois. Ce modem peut supporter jusqu’à 32 utilisateurs simultanés et offre une large couverture Wi-Fi, ce qui le rend idéal aussi bien pour un usage domestique que professionnel.

Dans le deuxième pack, Mouv’Africa Bénin propose un téléphone 5G avec également un an d’Internet illimité, au prix de 20 000 francs CFA par mois. En plus, vous bénéficiez d’un mois d’abonnement à la formule Tout Canal de Canal+ ainsi que d’un pack Mouv’Online permettant d’effectuer des transferts gratuits au Bénin. Ce téléphone 5G est très performant : il dispose d’une mémoire interne de 128 Go, de 6 Go de RAM, d’une caméra de 50 mégapixels et d’une batterie de 6000 mAh.

Enfin, dans le troisième pack, Mouv’Africa Bénin propose également un terminal 5G avec deux options d’abonnement. Dans la première option, vous bénéficiez des appels, des SMS et de l’Internet illimité pendant six mois, au prix de 30 000 francs CFA par mois. Dans la seconde option, vous bénéficiez des appels, des SMS et de l’Internet illimité pendant un an, au prix de 20 000 francs CFA par mois, en plus d’un abonnement à la formule Tout Canal et d’un pack Mouv’Online permettant des transferts gratuits pendant 30 jours.

Comment bénéficier de ces packs ? C’est très simple : il vous suffit de vous rendre dans une agence Mouv’Africa Bénin, de choisir le pack qui vous convient, de signer une fiche d’engagement, de payer un montant équivalent à trois mois d’abonnement, puis de repartir avec votre terminal 5G et ses avantages illimités.

Une performance saluée

La soirée a également été marquée par la remise du prix nPerf, remporté pour la sixième année consécutive par Moov Africa Bénin. Une distinction qui récompense la qualité globale du réseau. « Remporter ce prix est très exigeant, car il faut être performant sur tous les aspects : débits, latence, streaming et navigation », a rappelé un représentant de nPerf. Pour Arthur Foucault, directeur technique, cette reconnaissance est collective : « Ce prix (…) suscite en moi deux sentiments : la fierté et la reconnaissance (…) envers nos équipes, nos partenaires et nos clients, qui nous poussent chaque jour à aller plus loin ».

Cap sur un hub numérique régional

Avec la 5G, Moov Africa Bénin voit plus loin. L’opérateur ambitionne de faire du pays un véritable hub numérique en Afrique de l’Ouest. « Nous ne connectons pas seulement des individus : nous connectons des industries, des ports, des villes et des hôpitaux », a résumé Omar Nahli. Une promesse qui reste désormais à concrétiser, dans un environnement où la course à la connectivité s’accélère sur tout le continent.



