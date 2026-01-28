Star Academy : la rédaction se prononce entre Ambre et Victor

Star Academy : la deuxième demi-finale opposera Ambre à Victor ce samedi 31 janvier, pour une place en finale aux côtés de Léa. La grande finale est programmée le 7 février ; le nom du candidat qui succédera aux derniers lauréats cités dans la presse, Anisha, Pierre Garnier et Marine, sera connu à l’issue de cette dernière émission.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Depuis plusieurs semaines, l’émission alterne primes, quotidiennes et lives sur TF1+ : Léa a déjà validé sa place en finale, tandis que la seconde demi-finale déterminera l’adversaire qu’elle retrouvera le 7 février. Parmi les candidats encore en lice, Ambre et Victor sont présentés par la production et par les observateurs comme des profils complémentaires, l’un misant sur la puissance vocale et l’autre sur la scène et la progression artistique.

Les commentaires recueillis dans les émissions et par la presse soulignent les points forts de chacun. Ambre, 18 ans, est régulièrement saluée pour sa qualité vocale et sa capacité d’interprétation ; ses prestations en danse et ses exercices d’improvisation ont également été mis en avant par les professeurs, notamment par Matt Pokora lors d’une évaluation et par Jonathan Jenvrin sur l’aspect chorégraphique. À plusieurs reprises, elle a interprété des numéros mêlant chant et formes théâtrales, parmi lesquels des extraits de Le dîner de Bénabar et une adaptation scénique de Gigi l’Amoroso de Dalida.

Parcours et arguments avant la demi-finale

Victor, 24 ans, est décrit comme un candidat ayant montré une progression notable durant son passage au château. Sa professeure de chant, Sofia Morgavi, et ses camarades ont salué des progrès constants, en particulier sur la confiance scénique. Lors de sa dernière carte blanche, il a interprété Havana de Camila Cabello dans une prestation remarquée pour son sens du show, malgré un aléa technique lié à une interaction scénique — une danseuse lui a retiré sa veste en cours de numéro — que Victor a su gérer en direct.

Le parcours des deux demi-finalistes s’inscrit dans une saison marquée par plusieurs moments forts : éliminations successives — Bastiaan a quitté l’aventure le 17 janvier — et interventions de professionnels invités pour les évaluations. Les profils vocaux, la polyvalence scénique et l’aptitude à tenir une prestation en direct ont constitué les principaux critères évoqués par les professeurs et la production.

Outre la compétition télévisée, la fin de la saison coïncide avec l’annonce d’une tournée organisée autour du programme : la production indique que la grande tournée de la Star Academy débutera le 27 février. Parmi les dates déjà communiquées par les organisateurs figure un concert à l’Arkéa Arena de Bordeaux programmé le 23 mai.

La demi-finale du 31 janvier déterminera lequel des deux candidats rejoindra Léa en finale le 7 février et qui participera ensuite aux étapes post-émission, dont la tournée annoncée par la production.