Soudan : l’ONU s’inquiète, le conflit s’ethnicise

Le Haut-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a exprimé le 19 septembre 2025 son inquiétude face à l’intensification du conflit au Soudan, signalant une forte hausse du nombre de civils tués, une violence ethnique accrue et une aggravation de la crise humanitaire, selon un communiqué accompagnant un rapport couvrant les six premiers mois de l’année. Il a averti que l’ethnicisation croissante du conflit, alimentée par des discriminations et des inégalités de longue date, fait peser de graves risques sur la stabilité et la cohésion sociale à long terme dans le pays. La guerre au Soudan, déclenchée en avril 2023 entre l’armée et des forces paramilitaires, a déjà causé des dizaines de milliers de morts et entraîné le déplacement de millions de personnes.

