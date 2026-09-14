Soudan : les BRICS réclament un cessez-le-feu immédiat et permanent

Réunis à New Delhi, les dirigeants des BRICS ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan et à un règlement du conflit par le dialogue.

Les dirigeants des BRICS ont appelé dimanche 13 septembre à New Delhi à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan, dans la déclaration adoptée à l’issue de leur 18e sommet, face à la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire.

La déclaration de New Delhi exprime une vive inquiétude devant l’aggravation de la crise humanitaire et le risque de progression de l’extrémisme et du terrorisme. Le texte demande un règlement pacifique du conflit par le dialogue.

Les membres du groupe réclament aussi un accès humanitaire durable, urgent et sans entrave pour la population soudanaise, ainsi qu’un renforcement de l’aide au Soudan et aux pays voisins qui accueillent des personnes déplacées.

Les BRICS réaffirment le principe de solutions africaines aux problèmes africains et appellent à mieux coordonner les différentes initiatives de médiation. L’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie figurent parmi les membres africains du groupe.

Cette position intervient dans une séquence de consultations diplomatiques sur la guerre. Le 12 septembre, l’envoyé britannique Richard Crowder a appelé à stopper les combats et à ouvrir un dialogue inclusif après une rencontre avec Abdel Fattah al-Burhan à Khartoum.

Le conflit oppose depuis avril 2023 l’armée soudanaise, dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, aux Forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo. Le Conseil de sécurité de l’ONU a par ailleurs prolongé le 11 septembre d’un mois l’embargo sur les armes visant le Darfour.