MLS : Rodolfo Aloko passeur décisif dans le 3-3 de Charlotte à Cincinnati

Entré avant la pause, l’ailier béninois Rodolfo Aloko a offert à Idan Toklomati le but du 3-2 avant l’égalisation de Cincinnati dans le temps additionnel.

Rodolfo Aloko a signé une passe décisive lors du nul 3-3 de Charlotte FC sur la pelouse du FC Cincinnati, samedi 12 septembre 2026 au TQL Stadium. Entré à la 44e minute après la blessure de Liel Abada, l’ailier béninois a pesé onze minutes plus tard sur le troisième but de son équipe.

À la 55e minute, Aloko a empêché le ballon de sortir près de la ligne de but côté droit avant d’adresser un centre repris de la tête à bout portant par Idan Toklomati. Charlotte reprenait alors l’avantage 3-2 dans une rencontre où les deux équipes avaient déjà échangé quatre buts.

Cincinnati a toutefois arraché l’égalisation dans la première minute du temps additionnel. Kévin Denkey a conclu sur corner pour inscrire son deuxième but de la soirée et fixer le score à 3-3.

Le match avait démarré très fort avec l’ouverture du score de Pavel Bucha dès la 2e minute. Liel Abada a égalisé cinq minutes plus tard, puis Pep Biel a transformé un penalty à la 17e minute avant que Denkey ne ramène une première fois Cincinnati à hauteur à la 51e.

Ce nul porte la série d’invincibilité de Charlotte à sept rencontres. Le club de Caroline du Nord affiche désormais 11 victoires, 7 nuls et 7 défaites pour 40 points, tandis que Cincinnati, avec 32 points, reste sans victoire depuis quatre matches.