Soudan: frappe paramilitaire près d’el-Fasher, plusieurs dizaines de morts selon des volontaires locaux

Vendredi matin, une attaque de drone attribuée à des paramilitaires a fait plusieurs dizaines de morts dans une mosquée située près d’el-Fasher, dans l’État du Darfour‑Nord, à l’ouest du Soudan, a indiqué la Cellule d’urgence du camp; le bilan humain exact reste toutefois à vérifier. Cette frappe intervient alors que les Forces de soutien rapide (FSR) poursuivent leur offensive pour chasser l’armée d’el‑Fasher, capitale du Darfour‑Nord et dernière grande ville de la région du Darfour encore contrôlée par l’armée régulière, plus de deux ans après le début de la guerre au Soudan.