Soudan : 13 morts après l’effondrement d’une mine d’or

Le bilan de l’effondrement survenu le 23 janvier dans une mine d’or de l’État du Kordofan du Sud, au Soudan, s’est alourdi. Il s’élève désormais à 13 morts et six blessés, selon une annonce faite mercredi par la Compagnie soudanaise des ressources minérales, qui signale également la présence de personnes toujours portées disparues.

Dans un communiqué publié sur Facebook, l’organisme gouvernemental chargé de la supervision du secteur minier a précisé que cinq puits abandonnés de la mine d’Oum Fakroun, située à Abou Joubaiha, se sont effondrés vendredi dernier.

Officiellement fermés, ces puits auraient néanmoins été réinvestis clandestinement par des mineurs, qui auraient sectionné les structures de soutien pour reprendre l’exploitation, provoquant l’instabilité et l’effondrement des galeries.

Depuis la perte de la majorité de ses revenus pétroliers après la sécession du Soudan du Sud en 2011, le Soudan s’appuie fortement sur l’or comme source stratégique de devises étrangères. Mais le secteur reste fragilisé par des normes de sécurité insuffisantes et des infrastructures vieillissantes, à l’origine de nombreux accidents.