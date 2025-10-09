Soudan : au moins 13 civils tués dans une attaque contre une mosquée à El-Fasher

Au Soudan, au moins 13 civils ont été tués mercredi 8 octobre dans une attaque contre une mosquée du quartier Abou Chouk, à El-Fasher, la dernière grande ville du Darfour échappant encore au contrôle total des Forces de soutien rapide (FSR).

Un survivant a indiqué que 20 personnes avaient été blessées et que 70 familles s’étaient réfugiées dans la mosquée après que les paramilitaires avaient envahi leurs maisons. « Après l’attaque aux obus, nous avons retiré 13 corps des décombres et nous les avons enterrés », a précisé un témoin.

En seulement vingt-quatre heures, les violences ont fait au moins 33 morts dans la ville, qui est assiégée depuis dix-huit mois. Mardi, le service de maternité de l’hôpital de la ville avait déjà été touché par une attaque de drone, faisant huit morts et sept blessés, selon des sources médicales anonymes.

Le lendemain, un nouvel assaut a coûté la vie à au moins 12 personnes, dont un médecin et un infirmier, et fait 17 blessés. Mi-septembre, une attaque précédente contre une mosquée avait provoqué la mort d’au moins 75 personnes.

Depuis août, les FSR ont intensifié les tirs d’artillerie et les frappes de drones pour prendre le contrôle de la ville, réussissant à occuper plusieurs quartiers et à réduire les derniers bastions de l’armée régulière. Selon des images satellites analysées par le Humanitarian Research Lab de l’université Yale, El-Fasher est encerclée par près de 68 kilomètres de remblais, avec un unique corridor de sortie de 3 à 4 kilomètres.

Plus d’un million de personnes ont fui la ville depuis le début du conflit, soit 10 % des déplacés soudanais, selon l’ONU. La population locale a chuté d’environ 62 %, passant de plus d’un million à 413 000 habitants, d’après l’Organisation internationale pour les migrations. Les frappes quotidiennes poussent de nombreux habitants à se réfugier dans des abris de fortune creusés dans les cours.

Après plus d’un an de siège, la ville est presque à court de ressources : même la nourriture pour animaux, utilisée en dernier recours, est devenue rare et très coûteuse. La guerre au Soudan a déjà fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué ce que l’ONU qualifie de « pire crise humanitaire au monde ».