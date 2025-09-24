PAR PAYS
Soudan : 15 morts dans une attaque de drones contre un marché à El Fasher

Société
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Société
Au moins 15 civils ont été tués et douze autres blessés mardi dans une frappe de drones menée par les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) contre un marché animé de la ville d’El Fasher, dans l’ouest du Soudan, selon des sources médicales et des volontaires.

L’hôpital saoudien de la ville a reçu de nombreuses victimes. « Nous avons recensé 15 morts et 12 blessés », a indiqué mercredi à l’agence Xinhua une source médicale sous anonymat, précisant que « la plupart des blessés sont dans un état critique et nécessitent des opérations chirurgicales ».

Le personnel dénonce une situation « catastrophique », marquée par une pénurie aiguë de matériel médical et de spécialistes. De leur côté, les comités de résistance d’El Fasher, un groupe local de volontaires, ont confirmé qu’une frappe de drones des FSR avait visé le marché mardi, faisant plus de 27 victimes entre morts et blessés.

Depuis le 10 mai 2024, El Fasher est le théâtre d’affrontements violents entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les FSR, dont l’intensité a redoublé ces derniers jours. Le conflit, déclenché en avril 2023 entre les deux camps, a déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes, aggravant une crise humanitaire sans précédent.

