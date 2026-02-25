Soprano : sa fille aînée fait le ramadan, leur mère n’est pas musulmane

Soprano, artiste incontournable de la scène musicale française depuis 1995, cumule tubes et engagements hors scène. De « À nos héros du quotidien » à « Mon précieux », en passant par « Roule » ou « Mon Everest », il continue d’attirer un public large tout en multipliant les activités caritatives et artistiques : parrainage du Téléthon en 2021, participations aux Enfoirés, incursions au cinéma et rôle de coach dans The Voice Kids. À l’occasion du lancement de la série documentaire Soprano : à la vie, à la mort sur Disney+ et d’un entretien accordé au podcast Parents d’abord de Télé‑Loisirs, le chanteur s’est exprimé sur la place de la religion au sein de sa famille.

Figure médiatique depuis la fin des années 1990, Soprano a su diversifier sa carrière : succès discographiques, scènes, apparitions cinématographiques comme dans Taxi 5, Les Déguns ou Classico (réalisé par Nathanaël Guedj et Adrien Piquet‑Gauthier). Son engagement social est régulièrement mis en avant, que ce soit par son soutien au Téléthon ou par ses participations aux concerts des Enfoirés. Cette visibilité ne l’empêche pas d’être discret sur sa vie privée, thème central de son intervention dans le podcast évoqué lors de la sortie du documentaire diffusé sur la plateforme Disney+.

Lors de cet entretien, l’artiste a abordé la façon dont il éduque ses enfants face aux questions religieuses et culturelles, insistant sur l’ouverture et la liberté de choix. Ses déclarations ont été relayées en marge de la diffusion de la série documentaire destinée, selon lui, à transmettre une mémoire familiale aux plus jeunes.

Soprano honnête sur la place de l’islam au sein de son foyer

Soprano a expliqué qu’il prend le temps d’expliquer à ses enfants ce que représentent différentes religions, citant « les trois religions » et le bouddhisme parmi les enseignements qu’il leur transmet. Il a indiqué leur apprendre des gestes comme la prière, sans pour autant imposer une appartenance : il affirme laisser leurs enfants libres de choisir leur chemin spirituel.

Le rappeur a souligné la réalité d’un foyer mixte : la mère de ses enfants n’est pas musulmane, et les traditions religieuses coexistantes se vivent dans le quotidien familial. Les fêtes sont célébrées dans leur diversité, Noël étant fêté comme d’autres fêtes religieuses. Soprano a précisé que sa fille aînée a souhaité observer le ramadan pour mieux comprendre et s’intéresser à la foi, tandis que son fils ne le pratique pas.

En citant cet exemple, il a réfuté l’idée selon laquelle la religion serait toujours imposée au sein des couples mixtes, rappelant que de nombreuses familles fonctionnent, comme la sienne, autour du libre choix et du respect des pratiques de chacun.

Au sujet de la série documentaire, Soprano a expliqué que l’objectif était d’offrir à ses enfants un héritage explicatif de leur histoire familiale, montrant que le confort actuel n’est pas venu sans difficultés. Il a donné les âges de ses enfants : la fille aînée approchant 15 ans, le garçon 12 ans et la plus jeune 10 ans, précisant que, dès leur naissance, ils ont vécu la notoriété de leur père et en ont tiré une fierté visible.