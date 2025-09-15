Sophie Binet (CGT) demande au patronat d’arrêter de «pleurnicher»

Le lundi 15 septembre sur TF1, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a invité le patronat à cesser de « pleurnicher » et de faire des « caprices d’enfants gâtés », rappelant les « milliards d’aides consenties » chaque année aux entreprises. Ses propos faisaient suite aux déclarations du président du Medef, Patrick Martin, qui avait prévenu samedi qu’une « grande mobilisation patronale » serait organisée si les impôts des entreprises étaient augmentés dans le cadre du budget 2026. Mme Binet a ajouté que, selon elle, « ça fait huit ans que le patronat écrit directement toutes les orientations et toutes les politiques d’Emmanuel Macron », accusant des ministres d’être les « porte-serviettes des patrons ».