Pierre Garnier aux Papillons de nuit : il ne monte pas sur scène

Pierre Garnier, vainqueur de la onzième saison de la « Star Academy » en février 2024, était présent ce week-end de la Pentecôte au Festival Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche) — qui se tenait les 22, 23 et 24 mai — mais en tant que simple spectateur, et n’est pas monté sur scène malgré l’enthousiasme de certains festivaliers.

Créé en 2001, le Festival Papillons de nuit a rassemblé cette année trente-deux artistes et formations. Parmi les têtes d’affiche figuraient Sean Paul, Mika, Matt Pokora, Suzane, Miki, ainsi que d’anciennes candidates de la « Star Academy » comme Marguerite et Helena. Cette dernière, ancienne académicienne âgée de 24 ans, a assuré sa première prestation aux Papillons en reprenant plusieurs de ses titres, dont Mauvais garçon, Summer Body et Tout a changé, devant un public enthousiaste.

La présence de Pierre Garnier au festival a été remarquée en coulisses et commentée par la presse locale. Originaire de Villedieu‑les‑Poêles, dans la Manche, le Normand de 24 ans connaît bien l’événement : il avait déjà été invité lors de l’édition précédente. Des médias, dont Ouest‑France, ont souligné la déception d’une partie de son public, constatant qu’il n’était pas monté sur scène lors de ce week‑end.

Pierre Garnier présent au festival et en retrait médiatique

Depuis sa victoire à la « Star Academy », Pierre Garnier a enchaîné plusieurs projets : une tournée avec ses camarades de l’émission, suivie d’une tournée solo à travers la France pendant plusieurs mois. Ces activités ont contribué à une forte présence médiatique jusqu’à l’année écoulée, avant qu’il n’opte pour un temps de retrait.

Sur la scène de l’Accor Arena, l’artiste avait annoncé à son public : « on va se quitter un moment (…) et j’espère que je reviendrai vous voir et que je serai en pleine forme, et que vous répondrez encore présents », une déclaration relayée par ses équipes et par la presse lors de ses derniers concerts. Cette prise de distance a été rapprochée, dans les colonnes des médias people, d’un mouvement comparable observé chez d’autres artistes qui ont récemment choisi de ralentir leur activité.

Parallèlement, le 25 mai, le chanteur Vianney a lui-même annoncé son retour sur scène programmé pour 2027 après une période de retrait, information reprise par la presse et citée comme élément de contexte dans la couverture du festival.

Au moment de la couverture médiatique du week‑end, Pierre Garnier n’avait pas communiqué de calendrier précis concernant une reprise de ses activités scéniques. Ses passages récents — participation au festival comme invité l’an passé, tournée collective, puis tournée solo — restent documentés par ses apparitions publiques et par la programmation du Festival Papillons de nuit 2026.