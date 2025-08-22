SNAB 2025: le Bénin mise sur la labellisation pour propulser son artisanat sur les marchés internationaux

Le Salon National de l’Artisanat du Bénin (SNAB) a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 22 août 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Placée sous le thème « Artisanat béninois : défis et enjeux de la labellisation et de la certification des produits artisanaux pour la facilitation de leur écoulement sur les marchés locaux et internationaux », cette 19ᵉ édition met un accent particulier sur la valorisation du savoir-faire béninois et le renforcement de la compétitivité des artisans.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence d’éminentes personnalités, parmi lesquelles le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Tihounté Kérékou ainsi que plusieurs délégations étrangères, notamment du Royaume du Maroc, invité d’honneur.

Dans son discours de bienvenue, le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Artisanat (FDA), Nestor Clétus Guézo, a exprimé toute son émotion :

« C’est avec une joie immense et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cette 19ᵉ édition du Salon National de l’Artisanat du Bénin. La préparation de cette édition a débuté depuis l’année dernière avec l’organisation des foires régionales, qui ont permis de détecter des talents cachés et de sélectionner les meilleurs artisans du pays », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le rôle du FDA dans l’accompagnement du secteur. « Mon équipe et moi sommes plus que jamais engagés à tout mettre en œuvre pour relever le défi de la promotion et du développement de l’artisanat, quel qu’en soit le prix. », a-t-il souhaité.

L’artisanat, un levier économique et culturel

L’ouverture officielle a été faite par Modeste Kérékou a mis en lumière l’importance stratégique de l’artisanat pour l’économie nationale, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’Emploi. « L’artisanat béninois, de par sa diversité et le nombre d’emplois qu’il génère, contribue à hauteur de plus de 13 % au produit intérieur brut. C’est un puissant outil de développement socio-économique », a-t-il rappelé.

Le ministre a également évoqué les défis persistants tels que le manque d’infrastructures adaptées, la faiblesse des moyens de financement, et surtout l’insuffisance de mécanismes de labellisation et de certification. Une occasion choisie par le ministre pour saluer la solidarité des pays frères, particulièrement celle de la délégation marocaine :

« Votre participation à ce salon témoigne des liens de fraternité et d’amitié qui unissent nos peuples. C’est ensemble que nous relèverons les défis pour donner à l’artisanat africain ses lettres de noblesse », a-t-il affirmé sous les applaudissements.

Trois panels pour éclairer les défis du secteur

Le SNAB 2025 se veut un cadre de réflexion et d’échanges sur les enjeux liés à l’avenir du secteur artisanal. Trois panels thématiques sont programmés à savoir l’Artisanat et accès aux marchés : défis et enjeux de la labellisation et de la certification des produits artisanaux , laAccès aux marchés internationaux : réglementation douanière et fiscale en cas d’exportation des produits artisanaux du Bénin puis la digitalisation au service de la commercialisation des produits artisanaux.

Ces discussions, animées par des experts béninois, marocains et ceux de l’espace UEMOA, permettront de proposer des solutions concrètes pour améliorer la visibilité, la compétitivité et l’exportation des produits artisanaux.

Au-delà des débats, le SNAB met un accent particulier sur la transmission des savoir-faire à travers divers ateliers pratiques. Les participants pourront s’initier au travail du cuir, à la poterie, au perlage ou encore à la vannerie.

Chaque activité est conçue pour être à la fois éducative et interactive. Par exemple, l’atelier de poterie permettra aux apprenants de fabriquer un petit bol ou un porte-encens, tandis que celui consacré à la vannerie les initiera aux techniques de tressage avec du raphia.

Ces ateliers visent à sensibiliser le public à l’importance de la durabilité et à la valorisation de l’artisanat local. Comme l’a souligné le DG du FDA,

« L’objectif est non seulement de découvrir le génie créateur de nos artisans, mais aussi de susciter une consommation continue des produits fabriqués chez nous. »

Le Maroc, invité d’honneur

Partenaire clé de cette édition, le Royaume du Maroc participe à travers plusieurs formations spécialisées : coupe et couture, techniques de vente, storytelling et merchandising via WhatsApp et Messenger. Ces sessions permettront aux artisans béninois d’acquérir des compétences modernes et adaptées aux réalités du marché international.

Le ministre Kérékou a salué cet appui stratégique :

« Nous sommes intéressés par l’expérience de nos frères marocains, qui partageront avec nous les mécanismes ayant permis de déplacer et de valoriser leurs œuvres à l’international. »

Animations culturelles et valorisation du patrimoine

Chaque soirée du salon est rythmée par des animations culturelles, avec des prestations d’artistes béninois et étrangers, allant des concerts aux contes en passant par des défilés de mode. La dimension culturelle, indissociable de l’artisanat, renforce l’esprit de convivialité et de célébration du patrimoine immatériel.

« Le SNAB n’est pas seulement un espace de promotion commerciale, mais aussi un creuset de valorisation du patrimoine culturel béninois et africain. »

Des objectifs ambitieux pour l’avenir ?

Le SNAB 2025 a pour objectif de mettre en lumière le savoir-faire des artisans béninois, de sensibiliser sur les mécanismes de labellisation et de certification, d’offrir un cadre de formation et d’échanges et de promouvoir l’exportation et l’usage des outils numériques dans l’artisanat.

Après les allocutions officielles, les autorités ont procédé à la coupure du ruban, marquant le lancement effectif des activités, suivie d’une visite guidée des stands. Avec plus de 150 stands érigés, dont 120 réservés aux artisans locaux et 30 aux délégations étrangères, l’événement se positionne comme le plus grand marché béninois dédié à l’artisanat.

Le salon se présente comme une véritable plateforme d’affaires et de réseautage. Les artisans sont appelés à tirer profit des opportunités offertes pour élargir leurs débouchés. C’est pourquoi, le ministre Kérékou a d’ailleurs exprimé un vœu clair.

« Je souhaite que les artisans béninois vendent tous les produits qu’ils auront exposés, et que nos frères étrangers repartent avec les sacs vides, mais les cœurs remplis d’amitié et de satisfaction. »

Cette ambition s’inscrit dans la volonté du gouvernement de faire du Bénin un pôle de référence en matière d’artisanat en Afrique de l’Ouest.

La cérémonie de clôture, prévue pour le 31 août 2025, sera marquée par un défilé de mode, la remise de trophées et d’attestations aux meilleurs artisans, ainsi que les discours officiels du ministre et de la Vice-Présidente. Ce moment viendra récompenser l’ingéniosité et la créativité des participants tout en renforçant la notoriété du SNAB.