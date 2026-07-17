Finale du Mondial 2026: le maire de New York refuse de choisir entre l’Espagne et l’Argentine

À quelques jours de la finale de la Coupe du monde 2026, le maire de New York, Zohran Mamdani, a préféré rester neutre entre l’Espagne et l’Argentine. L’élu a également partagé son admiration pour l’histoire liant Lionel Messi et Lamine Yamal, deux des grandes attractions de cette affiche.

À l’approche de la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera dimanche l’Espagne à l’Argentine au New York New Jersey Stadium, le maire de New York, Zohran Mamdani, a assuré qu’il ne prendrait parti pour aucune des deux sélections. Interrogé par les médias à l’hôtel de ville sur son favori, l’édile a expliqué avec humour que les équipes qu’il soutient finissent généralement par s’incliner. Il préfère donc conserver une stricte neutralité avant ce choc très attendu. « Honnêtement, toutes les équipes que j’ai soutenues ont perdu. J’ai donc l’impression que si je cite une équipe, elle finira par s’incliner », a-t-il plaisanté.

Le maire a ensuite salué la qualité du tournoi et s’est attardé sur l’une des images les plus marquantes de cette finale : la célèbre photographie montrant un bébé Lamine Yamal dans les bras de Lionel Messi. «Cette Coupe du monde a été remarquable. Je pensais d’abord que cette photo de Lionel Messi avec Lamine Yamal avait été créée par intelligence artificielle. Puis j’ai découvert qu’elle était authentique. Voir aujourd’hui ces deux joueurs s’affronter en finale est tout simplement extraordinaire », a-t-il déclaré. Fasciné par cette coïncidence, Zohran Mamdani a conclu avec une pointe d’humour : « J’ai hâte d’assister à cette finale. Et je vais donner la réponse classique d’un homme politique : j’espère simplement voir un grand match. »

Débutée le 11 juin au stade Azteca de Mexico, la Coupe du monde 2026 s’achèvera dimanche dans la région de New York et du New Jersey. La finale mettra aux prises l’Argentine, championne d’Amérique du Sud, et l’Espagne, championne d’Europe, dans un duel au sommet pour le titre mondial. Cette affiche offrira également une confrontation symbolique entre deux générations. Lionel Messi, légende du football mondial, croisera la route de Lamine Yamal, la nouvelle pépite espagnole, dans une rencontre qui promet d’entrer dans l’histoire.