Julien Lepers accusé d’escroquerie par près de 400 personnes

Julien Lepers, ancien présentateur emblématique de l’émission culte « Questions pour un champion » diffusée sur France 3 de 1988 à 2016, est au cœur d’une affaire qui suscite de nombreuses réactions en France. Plusieurs centaines de personnes ont reçu un courrier reprenant l’image et la signature de l’animateur, leur proposant de devenir bénéficiaires d’une rente mensuelle de 3 333,33 euros sur vingt-cinq ans, soit un total d’un million d’euros, sous condition de souscrire à un abonnement de loterie promettant d’augmenter leurs chances de gagner à l’Euromillions. Cette opération suscite à ce jour près de 400 plaintes pour escroquerie, posant la question de la légitimité et du rôle exact de Julien Lepers dans ce dispositif.

Connu pour sa longue carrière à la télévision, Julien Lepers est également reconnu comme un compositeur ayant participé au succès de plusieurs chansons célèbres, notamment pour Herbert Léonard. Cependant, loin des projecteurs depuis son éviction de France Télévisions en 2016, sa notoriété est aujourd’hui utilisée dans un cadre loin de ses activités artistiques et télévisuelles. Plusieurs destinataires de ce courrier annonçant la fameuse rente ont témoigné de leur surprise en recevant ces documents accompagnés d’une photo dédicacée de l’animateur âgé de 76 ans. Pour activer cette prétendue chance, les personnes ciblées doivent appeler un numéro gratuit et fournir une combinaison inscrite sur la lettre. Dans ce contexte, il leur est ensuite demandé de souscrire un abonnement à un jeu de loterie, ce qui, pour certains, a débouché sur des prélèvements mensuels à leur insu ou sans consentement éclairé, certains perdant plusieurs centaines d’euros.

Un témoignage recueilli par le Parisien illustre bien l’impact sur les victimes. Thierry, un retraité du Nord, indique s’être fait piéger huit mois après avoir initialement cru profiter d’une offre sans coût. « Je me suis fait arnaquer. S’il n’y avait pas le nom de Julien Lepers sur la lettre, je n’aurais pas rappelé. C’est trompeur », confie-t-il, révélant une perte financière importante. Ce type d’arnaque met en lumière les risques liés à l’usage abusif de la notoriété d’une personnalité publique.

Julien Lepers confirme sa participation à ce dispositif de courriers et abonnements

Cette opération, loin d’être nouvelle, existe en réalité depuis plus de vingt ans. Toutefois, c’est seulement récemment que les signalements ont augmenté de manière conséquente sur l’ensemble du territoire français. Le site spécialisé Signal Arnaques recense à ce jour 388 plaintes, dont environ 250 bénéficiaires ont fait appel à Chargeback, un service d’aide au remboursement face aux paiements contestés.

Interrogé au sujet de cette affaire, Julien Lepers n’a pas nié son implication dans cet envoi massif de courriers. L’ancien animateur a affirmé assumer à 100 % être le parrain de cette opération, précisant que « tout est légal » et que toutes les procédures ont été « archi vérifiées à plusieurs reprises ». Il a renvoyé la parole à un certain Emmanuel Lecoq, présenté comme le président de la « Commission officielle d’attribution des prix », responsable de l’envoi de ces lettres.

Emmanuel Lecoq s’est exprimé en ces termes auprès de la presse : « C’est moi qui envoie ce courrier Julien Lepers depuis vingt-deux ans. J’en expédie plusieurs milliers par semaine. Notre travail est de séduire les destinataires du courrier pour qu’ils achètent ce qu’on a à leur vendre. Il peut s’agir de vitamines, de produits de beauté, là c’est un abonnement. » Il a qualifié cette démarche de « grand classique de la vente par correspondance », soulignant que le courrier indique clairement que la vérification du gain est gratuite et que l’abonnement proposé est facultatif. Enfin, il a confirmé que Julien Lepers est rémunéré pour céder son image, sans toutefois préciser les montants versés.

Cette affaire soulève donc un débat autour de la transparence des campagnes de marketing direct par courrier, utilisant l’image de personnalités pour crédibiliser des offres commerciales aux contours parfois flous, et des conséquences financières lourdes pour certains destinataires.