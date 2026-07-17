«Je parie sur un 3-1», une légende anglaise voit l’Espagne battre l’Argentine

À la veille de la finale de la Coupe du monde 2026, Steve McManaman a livré son pronostic. L’ancien international anglais s’attend à un succès net de l’Espagne face à l’Argentine de Lionel Messi.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid, Steve McManaman, a livré son pronostic avant la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, programmée dimanche au New York New Jersey Stadium. Consultant pour ESPN FC, l’ex-international anglais estime que la Roja dispose des arguments nécessaires pour s’imposer avec autorité face à l’Albiceleste. « Je mise sur une victoire 3-1 de l’Espagne. Je vais faire simple et concis », a-t-il déclaré.

Championne d’Europe en titre, l’Espagne a décroché sa qualification pour la finale en dominant la France (2-0) lors de la demi-finale disputée à Dallas. Solides dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Luis de la Fuente ne sont plus qu’à une victoire d’un deuxième sacre mondial, seize ans après leur premier titre remporté en 2010. De son côté, l’Argentine a une nouvelle fois démontré sa résilience. Opposée à l’Angleterre en demi-finale, la sélection de Lionel Scaloni a renversé la situation en inscrivant deux buts dans les dernières minutes pour s’imposer 2-1 et valider son billet pour la finale.

Selon McManaman, la Roja possède toutefois les armes pour prendre le dessus sur une équipe argentine réputée pour son caractère et son efficacité dans les grands rendez-vous. La finale marquera également les retrouvailles entre les deux sélections dans une Coupe du monde, leur unique précédent remontant à l’édition 1966. Cette année-là, l’Argentine s’était imposée 2-1 lors de la phase de groupes. Les deux nations devaient également s’affronter lors de la Finalissima, initialement prévue plus tôt dans l’année, mais cette rencontre n’avait finalement pas pu être organisée. Elles se retrouveront finalement sur la plus grande scène du football mondial, avec un titre de champion du monde en jeu.