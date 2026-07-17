Helena Bailly : nouvelle mésaventure lors d’un festival

La chanteuse Helena Bailly a de nouveau vu un concert tomber à l’eau : le World Festival d’Ambert, en Auvergne-Rhône-Alpes, a été contraint de fermer ses portes le 16 juillet 2026 en raison de violents orages, entraînant l’annulation de sa prestation prévue. Sur ses réseaux sociaux, l’ancienne candidate de la Star Academy a annoncé la mauvaise nouvelle, exprimé sa déception et remercié les équipes et les fans présents sur place.

Il s’agit de la deuxième annulation publique pour l’artiste en quelques semaines, quelques semaines seulement après l’annulation de sa prestation aux Solidays. Helena a souligné sa compassion pour les personnes mobilisées sur le festival et a tenu à aller à la rencontre de spectateurs qui attendaient malgré tout, selon un reportage de La Montagne.

Les organisateurs du World Festival d’Ambert ont justifié la fermeture du site par des intempéries violentes; la décision a entraîné la suspension de la programmation dès l’ouverture prévue de la journée. Face à cette situation, la chanteuse a partagé un message destiné aux festivaliers et aux équipes techniques.

Helena Bailly exprime sa déception

Le jeudi 16 juillet 2026, Helena a publié un message sur ses comptes sociaux pour informer ses abonnés de l’annulation. Dans sa publication, elle a écrit : « Bon, les amis, @festivalambert annulé aujourd’hui. On n’a pas de chance cet été. » L’artiste a ajouté : « J’ai surtout une immense pensée pour les bénévoles, les festivaliers, les techniciens et l’organisation. Prenez soin de vous. » Ces lignes montrent sa préoccupation pour les personnes affectées par la fermeture du festival.

Malgré l’annulation, Helena s’est rendue sur le site et a pris le temps d’échanger avec des fans présents. Interrogée par La Montagne, elle a déclaré : « On m’a dit qu’il y avait une vingtaine de personnes qui attendaient depuis 10 heures du matin. Moi, je n’avais pas grand-chose à faire, donc évidemment, c’était un peu la moindre des choses de venir leur faire coucou. » Un reportage et une publication de La Montagne relayent ces échanges et les images de la chanteuse saluant les personnes présentes.

Le World Festival d’Ambert, qui accueille des artistes régionaux et nationaux, a suspendu sa programmation pour la journée concernée en raison des risques liés aux orages, laissant plusieurs têtes d’affiche dans l’impossibilité de se produire comme prévu.

Pour situer le parcours d’Helena, la jeune artiste belge, née le 19 février 2002 à Uccle, s’était révélée lors de la onzième saison de la Star Academy. Depuis la fin de l’émission, elle a publié plusieurs titres à succès, dont le single « Aimée pour de vrai » (certifié or en Belgique) et « Mauvais garçon » (disque de platine en France). Son premier album studio, Hélé, est sorti le 14 mars 2025 et s’est classé n°1 des ventes en France et en Belgique francophone.

Récemment, Helena a célébré le premier anniversaire de cet album sur ses réseaux sociaux, écrivant : « Mon tout premier album souffle sa toute première bougie. C’est comme si c’était hier. Il y a un an j’étais partagée entre un mélange d’émotions : excitée, impatiente, émue, stressée et un peu en mode ‘bon… on verra bien‘. » Elle a ajouté : « Puis vous l’avez écouté, partagé, chanté en concert, vous l’avez fait vivre. Et tout a pris une dimension que la petite Hélé n’aurait jamais imaginée. Cet album, c’est beaucoup de moi, mais aussi beaucoup de nous. Alors merci pour cette première année complètement folle ! Je n’ai qu’un vœu en soufflant ma bougie : continuer cette aventure avec vous. »