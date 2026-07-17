Bénin: des arrestations et des saisies de produits psychotropes dans un ghetto dissimulé à Ekpè

Dans le cadre de l’assainissement sécuritaire de sa zone de compétence, le commissariat d’Ekpè a mené une opération de démantèlement de ghettos ce jeudi 16 juillet 2026. La descente inopinée a ciblé le quartier Pk 10, plus précisément la zone d’Owologbè située dans l’arrondissement d’Ekpè, commune de Sèmè-Podji.

Cette intervention s’est soldée par l’interpellation de quatorze individus et la saisie d’une quantité importante de substances illicites. ​Les forces de l’ordre ont arrêté au total quatorze suspects, tous de sexe masculin, parmi lesquels figure le tenancier du ghetto.

La perquisition instantanée menée sur les lieux a permis de mettre au jour un vaste trafic de produits pharmaceutiques détournés et de stupéfiants.

​Les agents de police ont notamment mis la main sur plus de 165 boîtes d’expectorants de diverses marques, comprenant de l’Exiplon, du Piscof, du Codolin, du CSP et du DSP. À cela s’ajoute une cargaison de chanvre indien ainsi que 150 plaquettes de produits psychotropes constituées de comprimés Royal, Rohypnol, Swinol, Bodi et AX.

​Des substances illicites dissimulées dans du bissap

​Les investigations ont révélé un mode opératoire particulier utilisé par les trafiquants pour tromper la vigilance de l’entourage et des autorités. La nouvelle stratégie du propriétaire du ghetto consistait à dissimuler ces différents produits psychotropes directement à l’intérieur de boissons à base de bissap, qu’il revendait ensuite à un prix élevé à ses clients.

​Au regard de la gravité de la situation et de l’ingéniosité des méthodes de fraude employées, le commissariat d’Ekpè a réaffirmé son engagement à poursuivre sans relâche cette purge sécuritaire afin de démanteler les derniers réseaux actifs de la localité.