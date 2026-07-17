Bénin: des arrestations et des saisies de produits psychotropes dans un ghetto dissimulé à Ekpè
Dans le cadre de l’assainissement sécuritaire de sa zone de compétence, le commissariat d’Ekpè a mené une opération de démantèlement de ghettos ce jeudi 16 juillet 2026. La descente inopinée a ciblé le quartier Pk 10, plus précisément la zone d’Owologbè située dans l’arrondissement d’Ekpè, commune de Sèmè-Podji.
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Cette intervention s’est soldée par l’interpellation de quatorze individus et la saisie d’une quantité importante de substances illicites. Les forces de l’ordre ont arrêté au total quatorze suspects, tous de sexe masculin, parmi lesquels figure le tenancier du ghetto.
La perquisition instantanée menée sur les lieux a permis de mettre au jour un vaste trafic de produits pharmaceutiques détournés et de stupéfiants.
Les agents de police ont notamment mis la main sur plus de 165 boîtes d’expectorants de diverses marques, comprenant de l’Exiplon, du Piscof, du Codolin, du CSP et du DSP. À cela s’ajoute une cargaison de chanvre indien ainsi que 150 plaquettes de produits psychotropes constituées de comprimés Royal, Rohypnol, Swinol, Bodi et AX.
Des substances illicites dissimulées dans du bissap
Les investigations ont révélé un mode opératoire particulier utilisé par les trafiquants pour tromper la vigilance de l’entourage et des autorités. La nouvelle stratégie du propriétaire du ghetto consistait à dissimuler ces différents produits psychotropes directement à l’intérieur de boissons à base de bissap, qu’il revendait ensuite à un prix élevé à ses clients.
Au regard de la gravité de la situation et de l’ingéniosité des méthodes de fraude employées, le commissariat d’Ekpè a réaffirmé son engagement à poursuivre sans relâche cette purge sécuritaire afin de démanteler les derniers réseaux actifs de la localité.
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