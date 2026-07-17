Bénin: renforcement du partenariat stratégique avec la Banque mondiale et lancement du cadre 2026-2036

Le président de la République, Romuald Wadagni, a accordé ce vendredi 17 juillet 2026 une audience hautement stratégique à Mme Anna Bjerde, Directrice générale des opérations du Groupe de la Banque mondiale, scellant ainsi une alliance décennale ambitieuse entre le Bénin et l’institution financière.

Au cœur des discussions figurait le lancement officiel du Partenariat Pays 2026-2036, un nouveau cadre de coopération rigoureusement aligné sur la Vision 2060 du Bénin pour transformer de manière structurelle et durable l’économie nationale.

Cette rencontre de haut niveau s’est immédiatement concrétisée par la signature de plusieurs nouveaux accords de financement destinés au déploiement de programmes sectoriels d’envergure, à savoir les projets Dogo Bis, Prime Gaz, Dares, ainsi que l’initiative Alafia centrée sur la nutrition.

​Dans cette dynamique, les deux délégations ont accordé une priorité absolue au développement du secteur agricole, identifié comme le levier essentiel pour éradiquer l’extrême pauvreté en milieu rural. Les investissements annoncés visent à intensifier la productivité globale et à sécuriser durablement les revenus des producteurs face aux défis économiques actuels.

Cette parfaite convergence de vues entre le chef de l’État et la Banque mondiale se traduira par des actions concrètes sur le terrain, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’industrialisation et de l’insertion professionnelle des jeunes, avec pour ambition ultime de stimuler une croissance inclusive et d’élever le niveau de vie des populations.