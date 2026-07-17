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Sarah Lecœuvre défend Jimmy Mohamed après sa mise à l’écart sur France Télévisions

Jimmy Mohamed, médecin généraliste et animateur de renom sur France 5 et RTL, a été mis à l’écart du « Magazine de la santé » le 8 juillet dernier suite à des accusations de violences conjugales portées publiquement par son ex-épouse. Malgré l’absence de plainte ou de main courante à son encontre, cette décision a suscité une vive réaction, particulièrement au sein du monde audiovisuel, soulignant un traitement différencié entre France Télévisions et RTL.

Anne Sophie
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CéLéBRITé
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Illustration editoriale pour Cyril Féraud arrête « La carte au trésor » et « Duel en famille » sur France Télévisions
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SOMMAIRE

Le Dr Jimmy Mohamed, figure emblématique de la vulgarisation médicale en France, révélé au grand public par ses interventions sur C8 dans « Touche Pas à Mon Poste » et Europe 1, est depuis devenu l’un des visages les plus reconnus et suivis sur les questions de santé. Actuellement animateur du « Magazine de la santé » sur France 5 et chroniqueur sur RTL, il est également très actif sur les réseaux sociaux où il lutte contre la désinformation médicale. Auteur du best-seller « Zéro contrainte pour maigrir », il s’est construit une image professionnelle solide et une communauté fidèle. Cependant, cet évènement récent jette une ombre sur sa carrière.

Le 8 juillet, France Télévisions a décidé de suspendre Jimmy Mohamed de son rôle d’animateur sur le « Magazine de la santé ». Cette décision intervient après la publication par son ex-femme, Souailla Mohamed, de photos la montrant avec des ecchymoses, datées de décembre 2025, sur les réseaux sociaux. Cette publication a ravivé des accusations de violences conjugales qui n’ont cependant donné lieu à aucune plainte officielle. En réponse, l’intéressé a fermement nié ces allégations, affirmant n’avoir jamais exercé de violences. Jusqu’à présent, la présomption d’innocence s’applique pleinement.

Une polémique et des réactions divergentes sur le maintien à l’antenne

Cette mise à l’écart a provoqué une réaction d’indignation, notamment de la part de Sarah Lecœuvre, fille du journaliste Fabien Lecœuvre et chroniqueuse dans l’émission Buzz TV du Figaro. Elle a critiqué ce qu’elle qualifie de mesure excessive au regard de l’absence de plainte formelle, la jugeant disproportionnée. Elle a rappelé que RTL avait choisi de maintenir Jimmy Mohamed à l’antenne, notamment dans « La Matinale » aux côtés de Flavie Flament et Hervé Béraud, ce qui souligne une différence de traitement claire entre les deux groupes audiovisuel.

Sur le plateau de Buzz TV, Sarah Lecœuvre a insisté sur le fait qu’aucune plainte ni main courante n’étaient enregistrées à son encontre, le seul élément public étant une publication Instagram de l’ex-femme du médecin. Elle considère donc que France Télévisions a peut-être agi de manière prématurée ou avec excès, en anticipant une polémique à partir d’éléments qu’elle qualifie de « photos embarrassantes ». La question de l’équité dans la gestion de ces accusations dans le milieu audiovisuel a ainsi été posée.

France Télévisions, contactée le jour même, s’est justifiée via Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes du groupe. Celui-ci a expliqué, lors d’une conférence de presse, que la décision d’écarter temporairement Jimmy Mohamed du « Magazine de la santé » repose sur un « principe de précaution ». Ce principe s’applique à toutes les personnes qui interviennent sur leurs antennes lorsqu’elles sont mises en cause sur des sujets personnels. Cette suspension est qualifiée de temporaire, le temps de « clarifier les situations personnelles ». Le directeur des antennes a assuré que Jimmy Mohamed retrouvera sa place à l’antenne une fois la situation éclaircie, sans toutefois avancer de calendrier précis.

Faute de remplaçant dédié, le programme continuera à être animé par d’autres médecins présents dans l’équipe. Flavie Flament, qui rejoindra l’émission à la rentrée de septembre, pourrait se retrouver seule aux commandes, même si France Télévisions précise qu’elle sera « bien accompagnée » dans cette mission.

L’affaire a débuté fin juin avec la publication sur les réseaux sociaux de Souailla Mohamed, montrant des hématomes qu’elle attribue à des violences conjugales datant de fin 2025. Jimmy Mohamed a réagi publiquement, exprimant son regret de ne pas avoir su préserver son foyer, tout en niant catégoriquement les faits dont il est accusé. A ce jour, aucune procédure judiciaire n’a été engagée et aucun élément officiel ne vient corroborer les accusations formulées sur les réseaux sociaux.

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