Sarah Lecœuvre défend Jimmy Mohamed après sa mise à l’écart sur France Télévisions

Jimmy Mohamed, médecin généraliste et animateur de renom sur France 5 et RTL, a été mis à l’écart du « Magazine de la santé » le 8 juillet dernier suite à des accusations de violences conjugales portées publiquement par son ex-épouse. Malgré l’absence de plainte ou de main courante à son encontre, cette décision a suscité une vive réaction, particulièrement au sein du monde audiovisuel, soulignant un traitement différencié entre France Télévisions et RTL.

Le Dr Jimmy Mohamed, figure emblématique de la vulgarisation médicale en France, révélé au grand public par ses interventions sur C8 dans « Touche Pas à Mon Poste » et Europe 1, est depuis devenu l’un des visages les plus reconnus et suivis sur les questions de santé. Actuellement animateur du « Magazine de la santé » sur France 5 et chroniqueur sur RTL, il est également très actif sur les réseaux sociaux où il lutte contre la désinformation médicale. Auteur du best-seller « Zéro contrainte pour maigrir », il s’est construit une image professionnelle solide et une communauté fidèle. Cependant, cet évènement récent jette une ombre sur sa carrière.

Le 8 juillet, France Télévisions a décidé de suspendre Jimmy Mohamed de son rôle d’animateur sur le « Magazine de la santé ». Cette décision intervient après la publication par son ex-femme, Souailla Mohamed, de photos la montrant avec des ecchymoses, datées de décembre 2025, sur les réseaux sociaux. Cette publication a ravivé des accusations de violences conjugales qui n’ont cependant donné lieu à aucune plainte officielle. En réponse, l’intéressé a fermement nié ces allégations, affirmant n’avoir jamais exercé de violences. Jusqu’à présent, la présomption d’innocence s’applique pleinement.

Une polémique et des réactions divergentes sur le maintien à l’antenne

Cette mise à l’écart a provoqué une réaction d’indignation, notamment de la part de Sarah Lecœuvre, fille du journaliste Fabien Lecœuvre et chroniqueuse dans l’émission Buzz TV du Figaro. Elle a critiqué ce qu’elle qualifie de mesure excessive au regard de l’absence de plainte formelle, la jugeant disproportionnée. Elle a rappelé que RTL avait choisi de maintenir Jimmy Mohamed à l’antenne, notamment dans « La Matinale » aux côtés de Flavie Flament et Hervé Béraud, ce qui souligne une différence de traitement claire entre les deux groupes audiovisuel.

Sur le plateau de Buzz TV, Sarah Lecœuvre a insisté sur le fait qu’aucune plainte ni main courante n’étaient enregistrées à son encontre, le seul élément public étant une publication Instagram de l’ex-femme du médecin. Elle considère donc que France Télévisions a peut-être agi de manière prématurée ou avec excès, en anticipant une polémique à partir d’éléments qu’elle qualifie de « photos embarrassantes ». La question de l’équité dans la gestion de ces accusations dans le milieu audiovisuel a ainsi été posée.

France Télévisions, contactée le jour même, s’est justifiée via Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes du groupe. Celui-ci a expliqué, lors d’une conférence de presse, que la décision d’écarter temporairement Jimmy Mohamed du « Magazine de la santé » repose sur un « principe de précaution ». Ce principe s’applique à toutes les personnes qui interviennent sur leurs antennes lorsqu’elles sont mises en cause sur des sujets personnels. Cette suspension est qualifiée de temporaire, le temps de « clarifier les situations personnelles ». Le directeur des antennes a assuré que Jimmy Mohamed retrouvera sa place à l’antenne une fois la situation éclaircie, sans toutefois avancer de calendrier précis.

Faute de remplaçant dédié, le programme continuera à être animé par d’autres médecins présents dans l’équipe. Flavie Flament, qui rejoindra l’émission à la rentrée de septembre, pourrait se retrouver seule aux commandes, même si France Télévisions précise qu’elle sera « bien accompagnée » dans cette mission.

L’affaire a débuté fin juin avec la publication sur les réseaux sociaux de Souailla Mohamed, montrant des hématomes qu’elle attribue à des violences conjugales datant de fin 2025. Jimmy Mohamed a réagi publiquement, exprimant son regret de ne pas avoir su préserver son foyer, tout en niant catégoriquement les faits dont il est accusé. A ce jour, aucune procédure judiciaire n’a été engagée et aucun élément officiel ne vient corroborer les accusations formulées sur les réseaux sociaux.