Après la fin de mon allaitement, Camille Cerf touchée par une maladie encore méconnue

Camille Cerf, ancienne reine de beauté et jeune maman de 31 ans, a récemment dévoilé souffrir d’un lipœdème, une pathologie inflammatoire souvent méconnue qui affecte les tissus adipeux sous-cutanés. Cette maladie, qu’elle a découverte suite à un diagnostic posé après la fin de son allaitement, se manifeste principalement par des douleurs et un gonflement des jambes. En se confiant dans le podcast aufem d’Aufeminin, Camille Cerf a souhaité sensibiliser sur ce trouble qui touche majoritairement les femmes et que beaucoup peinent à identifier.

Le lipœdème est caractérisé par une accumulation anormale de graisse inflammatoire sous la peau, principalement au niveau des membres inférieurs, mais pouvant également toucher les bras, le ventre ou encore le dos. Cette accumulation se présente sous forme de nodules graisseux, douloureux au toucher en raison d’une forte innervation locale. Selon Camille Cerf, ces lésions provoquent aussi la fragilité des petits vaisseaux sanguins, responsables de l’apparition de bleus spontanés et des sensations de lourdeur intenses dans les jambes. Ce mal, encore largement méconnu, est souvent confondu avec une simple surcharge pondérale, retardant ainsi son diagnostic et son traitement.

Depuis son diagnostic, la jeune femme a pris conscience que les premiers signes du lipœdème l’accompagnaient depuis l’enfance. Elle explique avoir « grandi avec des douleurs aux jambes et des bleus qui apparaissaient sans raison apparente ». Même si elle avait suivi plusieurs spécialistes angiologues à cause de petites varices, le nom exact de cette maladie ne lui avait jamais été révélé. C’est véritablement à la suite des bouleversements hormonaux liés à la fin de son allaitement que Camille Cerf a constaté une aggravation des symptômes, notamment un gonflement marqué des jambes qui l’a poussée à consulter davantage et à obtenir un diagnostic précis.

Une maladie hormonale aux manifestations multiples

Le lipœdème est une maladie dont le développement est étroitement lié aux fluctuations hormonales. Il peut ainsi apparaître ou s’accentuer à différents moments-clés de la vie d’une femme, notamment à l’adolescence, pendant la grossesse, après un accouchement ou à la ménopause. Cette caractéristique hormonale explique la diversité des moments où le lipœdème peut survenir, compliquant parfois son identification précoce.

Pour Camille Cerf, l’annonce du diagnostic fut un soulagement important. Pendant des mois, elle avait lutté en vain pour perdre le poids pris durant sa grossesse, sans comprendre pourquoi ses efforts restaient inefficaces. Comprendre qu’elle souffrait de lipœdème lui a permis d’adapter sa prise en charge et d’intégrer des stratégies spécifiques à cette pathologie.

Désormais suivie par une équipe médicale, Camille Cerf a adopté plusieurs mesures pour mieux contrôler les symptômes. Elle pratique notamment deux séances de natation par semaine, une activité physique recommandée pour le lipœdème car elle favorise la circulation sanguine et lymphatique tout en épargnant les articulations. Elle bénéficie également de drainages lymphatiques réguliers, technique manuelle visant à réduire l’œdème et la douleur. Enfin, elle a ajusté son alimentation en optant pour un régime anti-inflammatoire, souvent conseillé aux patients pour réduire l’inflammation des tissus graisseux affectés.