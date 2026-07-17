Thierry Neuvic hospitalisé pendant deux ans après un grave accident de moto

Thierry Neuvic, acteur français reconnu, a récemment partagé un épisode marquant de sa vie personnelle, révélant qu’il avait passé deux années entières hospitalisé après un grave accident de moto survenu il y a 25 ans. Cette épreuve, qui aurait pu lui coûter la vie, a profondément influencé sa perception de l’existence et son rapport aux autres. Aujourd’hui âgé de 55 ans et après une pause au cinéma, il poursuit sa carrière avec des rôles à la télévision, tout en évoquant cet événement douloureux qui a façonné son parcours.

Après une absence de quatre ans sur grand écran, Thierry Neuvic fait un retour progressif à travers des projets télévisés. En 2025, il a joué dans Made in France de Mathilde Vallet ainsi que dans La Terre et le Sang d’Ange Basterga. En 2026, il apparaîtra dans une nouvelle série événement, GIGN, signée Julien Leclercq, prévue sur Netflix à compter du 22 juillet. Il partage l’affiche avec des comédiens renommés tels que Tomer Sisley, Guillaume Gouix et Géraldine Pailhas. Par ailleurs, il est actuellement engagé dans le tournage d’un téléfilm pour TF1 portant sur l’affaire Gisèle Pélicot, un dossier judiciaire particulièrement sensible, se déroulant à Marseille.

Dans une interview accordée à Corse-Matin le 17 juillet, l’acteur, père d’un garçon prénommé Joseph et ancien compagnon de la chanteuse Jenifer, a aussi évoqué son choix de vie, ayant quitté l’agitation parisienne pour s’installer une grande partie de l’année en Corse. C’est au cours de cette entrevue qu’il s’est ouvert sur un traumatisme majeur de sa vie : un accident de moto grave qui s’est produit quand il avait une trentaine d’années, un accident qui a bouleversé sa trajectoire personnelle et professionnelle.

Thierry Neuvic hospitalisé pendant deux ans

Il y a un quart de siècle, Thierry Neuvic a été victime d’un terrible accident de moto qui l’a conduit à un internement hospitalier d’une durée exceptionnelle : deux ans. Dans ses propos recueillis par la presse, l’acteur se remémore cette période avec une certaine lucidité. Il décrit un séjour très long et éprouvant au cours duquel les médecins s’étaient montrés très pessimistes quant à ses chances de survie et de rétablissement. Face à des pronostics catastrophiques, on lui avait annoncé la possibilité d’une amputation ainsi que l’incapacité de remarcher un jour.

Cependant, c’est grâce à sa détermination et à ce qu’il qualifie de caractère de « tête de lard » que Thierry Neuvic a pu surmonter cette épreuve. Il relate que, malgré la gravité de son état, il a fini par bien vivre cette période de convalescence prolongée, notamment grâce à la qualité des soins et au soutien du personnel hospitalier. Ce contact humain intense lui a permis d’enrichir sa vision de la vie et d’adopter une approche différente envers autrui.

L’expérience, bien que douloureuse, a laissé une marque profonde dans l’esprit de l’acteur. Il insiste sur la façon dont elle lui a fait comprendre l’importance des relations humaines et de la bienveillance. Au cœur de ce moment difficile, Thierry Neuvic a découvert une nouvelle perspective sur les priorités de la vie, affirmant que la souffrance et le temps passé à l’hôpital ont enrichi sa sensibilité et son regard sur le monde.