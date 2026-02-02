Série A J23 : Udinese et AS Roma à égalité à la mi-temps

Au Bluenergy Stadium, Udinese accueille l’AS Roma pour la 23e journée de Serie A dans une affiche qui tient ses promesses en intensité. Après quarante-cinq minutes, le tableau affiche un 0-0, reflet d’une première période disputée où les deux collectifs ont su se neutraliser.

Le jeu s’est montré animé, mais les dernières décisions ont manqué de justesse. Les occasions n’ont pas manqué des deux côtés, sans pour autant aboutir à une ouverture du score. Les attaquants ont buté sur la finition : les tentatives n’ont pas trouvé le cadre ou ont été détournées au dernier moment, laissant la rencontre en suspens à la pause.

Du côté tactique, les équipes se sont montrées bien en place, privilégiant la solidité défensive et la maîtrise du ballon lorsqu’il le fallait. Les milieux ont tenté de dicter le tempo, tandis que les replis défensifs ont souvent annihilé les contre-attaques adverses. Les efforts collectifs ont compensé l’imprécision individuelle.

Faits marquants de la première période

Plusieurs situations chaudes ont ponctué ces trente-cinq premières minutes : un tir contré après un centre dangereux, une frappe lointaine repoussée par le gardien et quelques incursions dans la surface qui n’ont pas permis de conclure. Des joueurs comme Pellegrini et Mallen ont créé du danger sans parvenir à transformer leurs opportunités, pendant qu’à l’autre bout, les offensives d’Udinese sont restées stériles malgré la volonté de percer la défense romaine. La seconde période s’annonce donc décisive, avec la nécessité pour les attaquants de se montrer plus tranchants si l’un des deux camps veut débloquer ce score resté vierge.