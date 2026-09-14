Serie A : l’Inter renverse l’Udinese 5-3 et rejoint la Roma en tête

Menée 2-0 après seize minutes, l’Inter Milan a retourné l’Udinese 5-3 lundi à San Siro. Les Nerazzurri signent une quatrième victoire en quatre journées et restent à hauteur de l’AS Roma avant leur duel au sommet.

L’Inter Milan a renversé l’Udinese 5-3 lundi 14 septembre 2026 à San Siro après avoir été menée de deux buts en seize minutes. Ce quatrième succès en quatre journées maintient les Nerazzurri à égalité avec l’AS Roma en tête de la Serie A.

James Abankwah a ouvert le score de la tête à la 9e minute avant que Jurgen Ekkelenkamp ne double l’avantage des visiteurs à la 16e. L’Inter a réagi avant la pause : Carlos Augusto a réduit l’écart d’une frappe lointaine à la 26e, puis Nicolò Barella a égalisé à la 35e.

Le renversement s’est achevé en seconde période. Marcus Thuram a donné l’avantage aux champions d’Italie à la 57e minute, avant les buts de Pio Esposito à la 67e et d’Ange-Yoan Bonny à la 79e. Idrissa Gueye a ramené le score à 5-3 dans le temps additionnel.

L’Inter et la Roma comptent ainsi 12 points après quatre journées, les deux clubs ayant remporté tous leurs matches de championnat. La Roma s’est imposée 2-0 sur le terrain du Torino grâce à Donyell Malen et Niccolò Pisilli.

Les deux co-leaders doivent s’affronter samedi au Stadio Olimpico de Rome. L’Inter arrivera à ce rendez-vous avec 13 buts inscrits en quatre journées de Serie A, après avoir encore produit 27 tirs et 50 touches de balle dans la surface adverse contre l’Udinese.

Dans les autres rencontres de lundi, Côme a battu Parme 2-1 et occupe la troisième place avec 10 points après quatre journées.