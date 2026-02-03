Série A (J23) : l’AS Roma freinée par l’Udinese

Udinese et l’AS Roma se sont affrontés pour le compte de la 23e journée de Serie A, au Bluenergy Stadium. La rencontre, disputée sous haute intensité, s’est soldée par une courte victoire des locaux : 1-0.

La première période a proposé un jeu ouvert et rythmé, sans pour autant aboutir au tableau d’affichage. Les occasions ont été présentes des deux côtés, mais les attaquants n’ont pas su transformer leurs opportunités. Côté romain, Pellegrini et Mallen ont manqué de précision au moment décisif, tandis qu’Atta et Davis, du côté d’Udinese, n’ont pas non plus réussi à faire la différence avant la pause, qui survenait sur un score vierge.

Après le retour des vestiaires, la partie a gagné en intensité et en rythme. Il n’a fallu que quelques minutes pour voir le tournant : à la 49e, Jurgen Ekkelenkamp a trouvé le chemin des filets, offrant l’unique but du match. Cette réalisation a permis à Udinese d’empocher les trois points et de grimper à la 9e place du classement avec 32 unités.

Pour l’AS Roma, la défaite représente un coup d’arrêt dans la course en haut de tableau : le club est relégué à la 5e position, totalisant désormais 43 points. Ce revers complique légèrement leur trajectoire dans la série des échéances à venir.