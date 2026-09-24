Jeux asiatiques 2026 : Shin Ohashi bat le record du monde du 200 m brasse

En 2 min 04 s 83, le Japonais a abaissé de 65 centièmes la référence de Qin Haiyang, établie en 2023.

Shin Ohashi a remporté jeudi 24 septembre le 200 m brasse masculin des Jeux asiatiques en établissant un record du monde au Tokyo Aquatics Centre.

Le Japonais a bouclé la finale en 2 min 04 s 83. Il retranche 65 centièmes à la précédente référence, les 2 min 05 s 48 réussies par le Chinois Qin Haiyang aux Mondiaux de Fukuoka en 2023.

Ohashi décroche ainsi une deuxième médaille d’or dans ces Jeux. Il avait déjà partagé la victoire du 100 m brasse avec le Chinois Dong Zhihao, devant Qin Haiyang, médaillé de bronze.