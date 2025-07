Sénégal: une mère de 49 ans et sa fille décrochent ensemble le BAC 2025

- Publicité-

Une mère de famille de 49 ans et sa fille ont brillamment réussi ensemble le baccalauréat 2025 au lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel au Sénégal.

C’est une image forte qui marquera l’édition 2025 du baccalauréat sénégalais. Une mère âgée de 49 ans et sa fille ont franchi ensemble la ligne d’arrivée de l’examen du BAC au Lycée Technique Ahmadou Bamba (LTAB) de Diourbel, au centre du pays. Inscrite en candidate libre, cette maman a su conjuguer responsabilités familiales et ambitions personnelles, renouant avec les bancs de l’école plus de vingt ans après les avoir quittés.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a salué ce « double succès » comme un symbole d’endurance et de résilience. Le communiqué officiel évoque « une atmosphère de soutien mutuel et de détermination partagée » entre la mère et sa fille, unies dans la même salle d’examen, portées par une même volonté.

Une réussite saluée au sommet de l’État

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, n’a pas caché son admiration. Il a exprimé sa « profonde émotion » face à cette victoire peu commune, qu’il décrit comme « une belle leçon de persévérance, qui rappelle que l’éducation est un droit pour tous, à tout moment de la vie ».

Pour lui, cette histoire met en lumière la capacité du système éducatif sénégalais à « accompagner toutes les ambitions ». Au-delà de l’exploit personnel, cette réussite souligne la place essentielle de l’éducation dans l’émancipation, à tout âge.

Le symbole est puissant dans un contexte où nombre de femmes interrompent encore leur parcours scolaire pour des raisons familiales. Elle devient ainsi, malgré elle, un modèle pour des milliers d’adultes qui n’osent plus rêver d’un retour à l’école.

La session 2025 du baccalauréat général au Sénégal concerne plus de 166 000 candidats, dont 52,07% issus de l’enseignement public.