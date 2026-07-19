Bassirou Diomaye Faye élu nouveau président en exercice de la CEDEAO

Réunis ce dimanche 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone, les chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO ont porté le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la présidence en exercice de l’organisation. Il succède au président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui occupait cette fonction depuis le 22 juin 2025.

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est le nouveau président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Sa désignation est intervenue ce dimanche 19 juillet 2026, à l’issue de la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement tenue à Freetown, en Sierra Leone.

Le chef de l’État sénégalais succède ainsi au président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui assurait la présidence tournante de l’organisation depuis le 22 juin 2025, date à laquelle il avait été élu lors du sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria.

En prenant les rênes de l’organisation sous-régionale, Bassirou Diomaye Faye hérite d’une CEDEAO confrontée à plusieurs défis majeurs. La lutte contre le terrorisme, la consolidation de l’intégration régionale, les difficultés économiques et les tensions politiques dans certains États membres figurent parmi les principaux dossiers qui l’attendent.

Dans son intervention devant ses homologues, le président sénégalais a plaidé pour une action collective plus efficace face à l’insécurité grandissante. Il a notamment appelé à l’opérationnalisation de la force régionale de lutte contre le terrorisme, au renforcement de la coopération entre les États membres et à une plus grande autonomie financière de la CEDEAO.

Le nouveau président en exercice a également insisté sur la nécessité de préserver l’esprit de solidarité qui a présidé à la création de l’organisation, affirmant sa volonté de « faire vivre l’héritage des pères fondateurs, en l’adaptant aux défis de notre temps ».

Cette prise de fonction marque le retour du Sénégal à la tête de la CEDEAO et ouvre une nouvelle phase pour l’organisation, à un moment où elle cherche à renforcer son unité et son influence dans une région confrontée à des mutations sécuritaires et géopolitiques profondes.