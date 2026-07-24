Obsèques de Françoise Coquet : les adieux déchirants de Michel Drucker à sa sœur jumelle

Le monde de la télévision française est en deuil après le décès de Françoise Coquet, productrice emblématique et fidèle collaboratrice de Michel Drucker, survenu le 20 juillet à l’âge de 83 ans. Fraîchement disparue, son enterrement a eu lieu ce vendredi 24 juillet au cimetière de Montmartre à Paris, dans une cérémonie intime réunissant famille, proches et personnalités du paysage audiovisuel. Françoise Coquet, figure discrète et déterminante du petit écran, a notamment accompagné Michel Drucker pendant plus d’un demi-siècle, contribuant à façonner plusieurs émissions légendaires telles que « Champs-Élysées », « Vivement dimanche » ou encore « Studio Gabriel ».

Le lien entre Michel Drucker et Françoise Coquet dépassait largement la sphère professionnelle. Nés le même jour de la même année, ils partageaient une complicité rare, presque fraternelle. Michel Drucker, animateur incontournable du service public, a exprimé sa douleur face à cette perte majeure, qu’il qualifie de la disparition d’une « sœur jumelle » et d’un « double ». Très affecté, il assistait, lunettes noires sur le nez, aux obsèques où se côtoyaient plusieurs acteurs du monde culturel et des médias, parmi lesquels figuraient l’animateur et magicien Éric Antoine, l’humoriste Jeanfi Janssen, le comédien Manu Payet, le chanteur Alain Chamfort et le réalisateur Dominique Farrugia.

Le combat de Françoise Coquet contre la maladie avait été particulièrement difficile. Michel Drucker a accepté d’évoquer ces derniers instants dans une interview accordée à Paris Match, révélant que la cause de la disparition de sa collaboratrice était la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative rare et grave. Il a précisé que Françoise Coquet avait perdu la parole du jour au lendemain et avait cessé de s’alimenter depuis environ un an, tout en restant consciente de son entourage et des événements qui se déroulaient autour d’elle. Grâce aux visites régulières de Michel Drucker et au soutien de sa famille, notamment de sa fille Vanessa, Françoise Coquet a pu passer ses derniers moments dans son domicile, entourée.

Françoise Coquet, une carrière dédiée à la télévision française

Françoise Coquet a commencé sa carrière à la télévision au début des années 1960, notamment en tant que monteuse sur l’émission « Bonne nuit les petits ». Elle s’est rapidement imposée comme une productrice de talent, contribuant à la réussite de nombreuses émissions qui ont marqué l’histoire du petit écran. Plus qu’une simple productrice, elle a été l’ombre fidèle de Michel Drucker, participant activement à son succès et à la longévité exceptionnelle de l’animateur à la télévision française.

Leur association a été révélatrice d’une complémentarité rare : Françoise Coquet, dans l’ombre, veillait au bon déroulement des productions tandis que Michel Drucker était la figure publique connue et appréciée par le grand public. Cette collaboration a permis l’émergence de programmes de grande qualité, appréciés pour leur diversité et leur convivialité. Au fil des décennies, elle a su imposer son exigence et son professionnalisme, des qualités soulignées par Michel Drucker lui-même qui mentionnait fréquemment son talent et son élégance.

Le décès de Françoise Coquet est ainsi une perte sensible pour le monde de la télévision, qui rend hommage à cette grande dame dont l’investissement a permis de faire rayonner plusieurs émissions cultes. Son implication a marqué un pan important de l’histoire audiovisuelle française, à travers une carrière construite dans la discrétion mais avec un profond engagement.