Sénégal : les exportations en hausse de +10% en février 2026

En février 2026, les exportations sénégalaises atteignent 453,1 milliards FCFA (813,8 millions USD), en hausse mensuelle de 9,8% par rapport à janvier, selon l’Agence nationale des statistiques et de la démographie (Ansd) ; cette progression est portée notamment par les ventes d’or non monétaire, d’huiles brutes de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Malgré la progression mensuelle, les exportations restent en recul de 23,4% sur un an. Le cumul des ventes à l’étranger à fin février 2026 s’établit à 865,8 milliards FCFA contre 974,5 milliards FCFA pour la même période en 2025, soit une baisse de 11,2%.

Les importations du pays se chiffrent, pour leur part, à 513,2 milliards FCFA (environ 921,8 millions USD) en février 2026, en diminution de 2,2% par rapport à janvier. Sur un an, les importations augmentent légèrement de 1,1%, mais leur cumul à fin février 2026 recule à 1 038,1 milliards FCFA contre 1 307,4 milliards FCFA à la même date en 2025, soit une baisse de 20,6%.

Détails par produits et partenaires commerciaux

Du côté des exportations, l’Ansd signale une hausse des ventes d’or non monétaire à 90,7 milliards FCFA contre 70,2 milliards FCFA le mois précédent. Les exportations d’huiles brutes de pétrole progressent également, passant à 142,3 milliards FCFA contre 135,0 milliards FCFA en janvier, de même que le gaz naturel liquéfié qui atteint 17,8 milliards FCFA contre 14,6 milliards FCFA.

Cependant, certaines filières ont pesé sur le rythme de croissance mensuel : les expéditions de produits pétroliers raffinés reculent à 40,7 milliards FCFA contre 50,9 milliards FCFA et celles de phosphates tombent à 2,8 milliards FCFA contre 4,2 milliards FCFA le mois précédent.

Sur le front des importations, la baisse mensuelle est expliquée par un recul des achats de produits pétroliers raffinés à 109,3 milliards FCFA contre 133,0 milliards FCFA en janvier, des métaux communs à 17,4 milliards FCFA contre 28,1 milliards FCFA, du riz à 13,2 milliards FCFA contre 20,1 milliards FCFA, et d’autres véhicules terrestres à 8,7 milliards FCFA contre 15,4 milliards FCFA.

Cette diminution a toutefois été limitée par des augmentations d’achats d’huiles brutes de pétrole à 78,7 milliards FCFA contre 39,0 milliards FCFA, d’autres matériels de transport à 10,6 milliards FCFA contre 5,5 milliards FCFA, et de camions et camionnettes à 8,8 milliards FCFA contre 5,3 milliards FCFA.

La balance commerciale affiche un déficit de 60,1 milliards FCFA en février 2026, contre 112,2 milliards FCFA le mois précédent, soit une réduction mensuelle de 46,4% selon l’Ansd. Les soldes vis‑à‑vis de certains partenaires se sont améliorés : Italie (+145,9 milliards FCFA contre +33,7 milliards FCFA en janvier), Suisse (+56,4 milliards FCFA contre +45,4 milliards FCFA), Australie (+27,1 milliards FCFA contre -0,6 milliard FCFA) et Côte d’Ivoire (+7,7 milliards FCFA contre +2,4 milliards FCFA).

En parallèle, la dégradation du solde commercial est relevée avec le Nigéria (-83,8 millions de FCFA contre -45,0 milliards de FCFA au mois précédent), la Chine (-59,6 milliards FCFA contre -35,2 milliards FCFA), la Russie (-56,6 milliards FCFA contre -42,4 milliards FCFA) et l’Inde (-21,7 milliards FCFA contre -4,1 milliards FCFA)