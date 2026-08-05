Le Maroc affirme avoir prévenu l’Espagne des risques à Ceuta avant la crise migratoire

Le Maroc affirme avoir alerté l’Espagne, dès la fin juillet, du risque d’une hausse de la pression migratoire sur Ceuta. Un haut responsable marocain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a également rejeté toute défaillance du dispositif sécuritaire marocain lors de l’afflux de migrants.

Selon ce responsable, les autorités marocaines ont averti Madrid autour des 22 et 23 juillet des conséquences possibles d’une récente décision de la Cour suprême espagnole. Celle-ci avait estimé que le renvoi immédiat des migrants ne s’appliquait pas aux personnes arrivées par la mer.

« On a dit que ce jugement allait nous créer un problème et il a créé un problème », a déclaré ce responsable à plusieurs médias. Selon lui, une interprétation déformée de cette décision de justice a contribué à déclencher une crise migratoire d’une ampleur inédite.

Madrid et Rabat considèrent toutes deux que la diffusion de cette interprétation a joué un rôle majeur dans les arrivées massives à Ceuta. Des médias espagnols ont aussi rapporté que les services de renseignement avaient alerté le ministère de l’Intérieur du risque d’un afflux important, ce que les autorités espagnoles démentent.

Des accusations de passivité rejetées

Depuis plusieurs jours, des experts mettent en cause la passivité présumée des forces de l’ordre marocaines au plus fort de la crise. Le haut responsable marocain assure pour sa part qu’il n’y a eu aucune défaillance du dispositif de sécurité.

Il explique qu’une intervention directe des forces marocaines n’était pas envisageable face au nombre considérable de personnes présentes sur le terrain. Selon lui, une confrontation avec une telle foule aurait été impossible.

Le responsable marocain estime par ailleurs que la gestion des migrations ne peut pas relever de la seule responsabilité de son pays. Cette déclaration intervient alors que les relations entre Rabat et Madrid sont de nouveau mises à l’épreuve par la situation dans l’enclave espagnole.

L’Espagne nie avoir reçu un avertissement marocain avant l’afflux migratoire. Les deux pays restent ainsi en désaccord sur les alertes qui auraient précédé la crise et sur la réponse apportée par les forces de sécurité.