Selon plusieurs médias, Pink met fin à 20 ans de mariage avec Carey Hart

Rumeur de divorce, démenti public : la chanteuse américaine Pink a vigoureusement récusé des articles annonçant la fin de son mariage de vingt ans avec Carey Hart, après la diffusion d’un reportage de presse people qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

L’information a circulé massivement le 26 février 2026, lorsqu’un article de People Magazine a affirmé que Pink et Carey Hart, mariés depuis 2006 et ensemble depuis 2001, auraient décidé de se séparer après plus de deux décennies de vie commune. La nouvelle a été relayée par plusieurs médias people et amplifiée par des partages et commentaires en ligne.

Face à cette propagation, Pink — de son vrai nom Alecia Moore — est sortie du silence pour démentir formellement la séparation via une vidéo publiée sur son compte Instagram, qualifiant les déclarations de fake news et dénonçant la diffusion non vérifiée de rumeurs la concernant et touchant sa famille.

Quand une rumeur devient une « séparation annoncée »

Dans sa prise de parole, la chanteuse a adopté un ton à la fois ironique et agacé. Elle a commencé par expliciter son étonnement d’apprendre « qu’elle est séparée de [son] mari » via la presse, en remerciant sarcastiquement People Magazine et Us Weekly pour l’information. Elle a demandé si ses deux enfants, âgés d’environ 14 et 9 ans selon ses propos, avaient eux aussi été informés de cette « nouvelle ».

Pink a rappelé l’histoire publique de son couple, marquée par une précédente rupture en 2008 suivie d’une réconciliation en 2009, un contexte qui a pu rendre plausible aux yeux du public l’existence d’une nouvelle crise. Elle a souligné que, malgré les difficultés parfois exposées aux médias, l’annonce d’un divorce ne provenait pas d’elle.

La chanteuse a ensuite élargi sa critique au traitement médiatique, évoquant la propension des titres à privilégier les scoops sensationnels. Dans la vidéo, elle a suggéré que des sujets d’actualité plus lourds et tangibles mériteraient l’attention des rédactions, citant notamment les dossiers Epstein, le racisme systémique, la misogynie dans le sport et, sur un ton différent, « l’élégance de l’équipe féminine de hockey ».

Pink a explicitement demandé aux internautes de rester vigilants : « Comme je le dis toujours: si ça ne vient pas de moi, ne croyez pas au hype », a-t-elle déclaré, appelant à la prudence face aux informations non sourcées et à la viralité des rumeurs sur les réseaux sociaux.

Les réactions en ligne ont oscillé entre soulagement et interrogation, plusieurs fans ayant relayé la vidéo de la chanteuse pour rétablir les faits, tandis que d’autres ont commenté l’impact des rumeurs sur la vie privée des artistes et de leurs familles.