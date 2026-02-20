Sarah Ferguson introuvable, localisation inconnue

L’ancien prince Andrew a été interpellé le jeudi 19 février à Wood Farm, sur le domaine de Sandringham, dans le cadre de l’affaire Epstein. Les autorités le soupçonnent d’abus de pouvoir et de « faute dans l’exercice de fonctions officielles ». Son ex-épouse, Sarah Ferguson, est introuvable, selon les informations disponibles.

Les révélations de documents transmises par la justice américaine, qui citent à plusieurs reprises Andrew, ont intensifié les tensions au sein de la famille royale. L’ancien duc d’York a été contraint de quitter le Royal Lodge, où il vivait avec Sarah Ferguson, pour s’installer à Wood Farm. Sarah Ferguson, également mise en cause dans ce dossier, ne l’a pas accompagné ; des sources indiquent qu’elle souhaitait garder ses distances et entamer un nouveau chapitre de sa vie.

Jennie Bond a déclaré au Mirror que, par le passé, les anniversaires d’Andrew donnaient lieu à des réceptions fastueuses au Royal Lodge, mais que la situation était cette fois « bien différente ». Selon plusieurs témoignages, son ex-épouse est introuvable et des tensions seraient apparues avec au moins une de ses filles, au point qu’il n’est pas certain que des membres de la famille lui rendent visite. Andrew a vu son anniversaire perturbé par son interpellation dans le cadre de l’affaire Epstein.

Libération sous contrôle judiciaire et diffusion d’une photo à sa sortie

Après avoir passé une grande partie de la journée en garde à vue, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, ont rapporté la BBC et RTL. La presse a diffusé une photo de sa sortie du centre d’enquête de la police d’Aylsham, dans le Norfolk, prise peu avant 19 heures, plus de dix heures après son arrestation sur le domaine de Sandringham ; le cliché le montre se penchant pour éviter les photographes alors qu’il se dirigeait vers une Range Rover noire.

La police de la Thames Valley a précisé qu’Andrew avait été relâché en attendant la suite de l’enquête. Après l’arrestation, le roi Charles III a publié un communiqué soulignant que la justice devait suivre son cours et assurant que la police bénéficiait de son soutien et de sa « coopération sans réserve ».