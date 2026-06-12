Mondial 2026 : le Qatar et la Suisse ouvrent un duel clé du Groupe B à San Francisco

Le Qatar affronte la Suisse samedi 13 juin 2026 au San Francisco Bay Area Stadium, avec un coup d’envoi fixé à 20h00 GMT+1, pour son premier match de la phase de groupes du Mondial 2026. Cette rencontre du Groupe B doit donner une première indication sur les ambitions de deux sélections arrivées avec des repères solides et des cadres identifiés.

Le match oppose une équipe qatarie championne d’Asie 2023 à une Suisse installée depuis plusieurs années dans le haut niveau européen. Dans un groupe où chaque point pèsera rapidement, bien entrer dans la compétition constitue l’enjeu immédiat pour les deux sélections.

La Suisse a validé sa place au tournoi avec un parcours de qualification maîtrisé, conclu en tête de son groupe avec quatre victoires et deux nuls, quatorze buts marqués et deux encaissés. Le Qatar présente également un bilan de qualification sans défaite, avec quatre succès et deux nuls, quatorze buts inscrits et deux concédés.

Le rendez-vous de San Francisco place aussi face à face deux projets techniques différents. Murat Yakin s’appuie sur une sélection suisse structurée, portée par l’expérience de Granit Xhaka. Le Qatar avance sous la direction de Julen Lopetegui, nommé en 2025, avec Akram Afif et Almoez Ali comme références offensives.

Aucune absence majeure confirmée n’a été signalée dans les éléments disponibles. Les compositions ne sont pas encore connues, mais le poids des joueurs cadres devrait orienter les choix des deux sélectionneurs pour ce premier match.

Zoom sur Qatar

Le Qatar aborde ce Mondial avec le statut de champion d’Asie en titre, acquis en 2023. Cette référence continentale donne du poids à une sélection qui cherche à confirmer sur la scène mondiale après avoir construit son identité autour d’un jeu rapide et de transitions offensives.

Akram Afif reste le joueur le plus attendu côté qatari. L’attaquant d’Al Sadd, distingué en Asie et meilleur buteur de la Coupe d’Asie 2023, concentre une part importante de la créativité de son équipe. Sa capacité à accélérer, provoquer et servir dans les derniers mètres peut peser face à un bloc suisse réputé organisé.

Almoez Ali apporte une autre garantie à l’attaque qatarie. Meilleur buteur historique de la sélection, il représente un point d’appui central pour convertir les séquences offensives. Son association avec Afif sera l’un des axes à surveiller dans un match où le Qatar devra limiter les pertes de balle et rester compact à la transition.

La nomination de Julen Lopetegui a marqué une étape dans la préparation qatarie. L’ancien sélectionneur espagnol doit installer une équipe capable de conserver ses principes offensifs sans s’exposer face à des adversaires plus expérimentés dans les grands tournois.

Zoom sur Suisse

La Suisse arrive avec une dynamique de qualification très solide et une base collective bien connue. Murat Yakin, en poste depuis août 2021, a consolidé une équipe disciplinée, rarement déséquilibrée et capable de gérer les temps faibles.

Granit Xhaka demeure le repère majeur de la sélection suisse. Capitaine et leader du milieu, il incarne l’expérience d’un groupe habitué aux grandes compétitions. Sa présence doit permettre à la Suisse de contrôler le rythme, de sécuriser la relance et de donner de la cohérence au pressing.

Le parcours qualificatif suisse, marqué par seulement deux buts encaissés, confirme la solidité du collectif. Cette stabilité défensive sera un atout important face à une équipe du Qatar qui mise sur la vitesse et l’efficacité de ses attaquants.

Pour la Suisse, l’objectif immédiat sera de transformer son statut en résultat dès l’entrée. Une victoire dans ce premier match placerait la sélection de Murat Yakin dans une position favorable avant la suite du Groupe B, tout en confirmant ses ambitions dans une Coupe du monde élargie et très ouverte.

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet 12/06

20:00 Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium Groupe B En direct · 0-0 Avant-match 13/06

20:00 Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium Groupe B A venir Avant-match 18/06

20:00 Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium Groupe B A venir 18/06

23:00 Canada - Qatar Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Suisse - Canada Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium Groupe B A venir