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Brouillon interne – Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine mène face au Canada à la pause (1-0)

Canada – Bosnie-Herzégovine a atteint la pause au Mondial 2026, la Bosnie-Herzégovine mène face au Canada sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Bosnie-Herzégovine, le 12/06/2026 20:00, stade Toronto Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le Canada a davantage tenu le ballon avec 66% de possession contre 34% pour la Bosnie-Herzégovine. Au nombre de tirs cadres, le Canada en compte 1 et la Bosnie-Herzégovine en compte 2. Les xG restent proches avec 0.67 pour le Canada et 0.76 pour la Bosnie-Herzégovine.

Les chiffres à la pause

  • Tirs cadres : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 2
  • Tirs : Canada 7 / Bosnie-Herzégovine 4
  • Possession : Canada 66% / Bosnie-Herzégovine 34%
  • Corners : Canada 6 / Bosnie-Herzégovine 1
  • Fautes : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 4
  • Cartons jaunes : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 0
  • Cartons rouges : Canada 0 / Bosnie-Herzégovine 0
  • Passes : Canada 159 / Bosnie-Herzégovine 86
  • Precision des passes : Canada 74% / Bosnie-Herzégovine 67%
  • xG : Canada 0.67 / Bosnie-Herzégovine 0.76

Une seconde periode a relancer

Le Canada doit maintenant transformer sa possession en occasions plus nettes, tandis que la Bosnie-Herzégovine peut s’appuyer sur son avantage au score pour gérer les espaces au retour des vestiaires.

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