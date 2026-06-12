Brouillon interne – Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine mène face au Canada à la pause (1-0)

Canada – Bosnie-Herzégovine a atteint la pause au Mondial 2026, la Bosnie-Herzégovine mène face au Canada sur le score de 1-0.

Le Canada a davantage tenu le ballon avec 66% de possession contre 34% pour la Bosnie-Herzégovine. Au nombre de tirs cadres, le Canada en compte 1 et la Bosnie-Herzégovine en compte 2. Les xG restent proches avec 0.67 pour le Canada et 0.76 pour la Bosnie-Herzégovine.

Les chiffres à la pause

Tirs cadres : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 2

: Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 2 Tirs : Canada 7 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 7 / Bosnie-Herzégovine 4 Possession : Canada 66% / Bosnie-Herzégovine 34%

: Canada 66% / Bosnie-Herzégovine 34% Corners : Canada 6 / Bosnie-Herzégovine 1

: Canada 6 / Bosnie-Herzégovine 1 Fautes : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 4 Cartons jaunes : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 0

: Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 0 Cartons rouges : Canada 0 / Bosnie-Herzégovine 0

: Canada 0 / Bosnie-Herzégovine 0 Passes : Canada 159 / Bosnie-Herzégovine 86

: Canada 159 / Bosnie-Herzégovine 86 Precision des passes : Canada 74% / Bosnie-Herzégovine 67%

: Canada 74% / Bosnie-Herzégovine 67% xG : Canada 0.67 / Bosnie-Herzégovine 0.76

Une seconde periode a relancer

Le Canada doit maintenant transformer sa possession en occasions plus nettes, tandis que la Bosnie-Herzégovine peut s’appuyer sur son avantage au score pour gérer les espaces au retour des vestiaires.