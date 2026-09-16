Sans mascara, le regard nu s’impose à la Fashion Week de New York

Nardos, Sandy Liang et Camps ont laissé les cils presque nus sur les défilés printemps-été 2027. Une façon de déplacer l’accent vers le teint, le liner ou les lèvres plutôt que de charger le regard.

À New York, plusieurs défilés printemps-été 2027 ont fait un choix inhabituel pour les yeux. Chez Nardos, Sandy Liang et Camps, les mannequins ont défilé sans mascara visible ou avec des cils laissés presque nus, un parti pris repéré dans le bilan beauté publié au terme de la Fashion Week.

Le résultat n’a pourtant rien d’un visage laissé sans intention. Nardos a associé les cils nus à un blush très présent, Sandy Liang à un eyeliner affirmé et Camps à une bouche rouge avec un fini brillant sur les paupières. Le mascara disparaît, mais un autre élément du maquillage prend immédiatement le relais.

Cette esthétique ne naît pas cette semaine. Le mouvement des « ghost lashes », ces cils volontairement peu maquillés, avait déjà progressé sur les podiums et les tapis rouges en 2026. Au Met Gala de mai, Harper’s Bazaar avait notamment relevé plusieurs looks où le noir intense sur les cils cédait la place à une frange nue ou à des formules brunes plus discrètes.

Les défilés new-yorkais confirment surtout que cette tendance peut fonctionner avec des maquillages très différents. Who What Wear l’avait déjà classée parmi les mouvements beauté de 2026, en soulignant que les cils laissés nus permettaient de mettre davantage en avant l’ombre à paupières, le teint ou une bouche plus forte.

Pour l’adopter au quotidien, il n’est donc pas nécessaire de réduire tout le maquillage. Un teint travaillé, des sourcils définis, un trait de crayon ou une couleur franche sur les lèvres peuvent suffire à conserver un visage structuré sans ajouter plusieurs couches de mascara.

Celles qui préfèrent garder un peu de définition peuvent aussi choisir une formule brune plutôt que noire, une alternative déjà observée sur certains looks du Met Gala 2026. L’effet reste plus doux autour des yeux tout en conservant une frange de cils visible.