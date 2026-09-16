Dolly Parton célébrée dans un hommage télévisé en direct de deux heures

La Country Music Association diffusera le 21 octobre une soirée spéciale consacrée à Dolly Parton. Performances, archives et témoignages retraceront la carrière de la chanteuse disparue en août.

La Country Music Association prépare un hommage télévisé de deux heures à Dolly Parton. La soirée sera diffusée en direct le 21 octobre 2026 sur ABC et Disney+, près de deux mois après la mort de la chanteuse country.

Intitulé CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, le programme sera filmé au Fisher Center for the Performing Arts de l’université Belmont, à Nashville. Il débutera à 21 heures sur la côte Est des États-Unis et sera proposé le lendemain sur Hulu.

Selon l’annonce publiée par ABC le 16 septembre, la soirée réunira des performances en direct, des images d’archives et des témoignages retraçant le parcours musical et philanthropique de Dolly Parton. La liste des artistes invités et les modalités de billetterie seront dévoilées ultérieurement.

Une partie des recettes sera reversée à Imagination Library, le programme fondé par la chanteuse pour offrir chaque mois des livres aux enfants. Disney apportera également son soutien à cette initiative, précise l’université Belmont.

Le choix du Fisher Center prolonge plusieurs collaborations avec l’artiste. Le théâtre avait accueilli en 2025 la première mondiale de sa comédie musicale autobiographique, DOLLY: A True Original Musical. L’établissement a aussi lancé avec elle DOLLY U, un programme de formation aux métiers du divertissement et des médias.

Dolly Parton est morte le 25 août 2026 à Nashville, à l’âge de 80 ans, après une brève lutte contre un cancer resté privé. La CMA et Belmont présentent cette émission comme une célébration de son œuvre de chanteuse, d’autrice-compositrice, d’entrepreneuse et de philanthrope.