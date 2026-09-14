Emmys 2026, queue-de-cheval basse et lèvres floutées pour un glamour plus doux

Le tapis rouge des Emmy Awards confirme deux tendances beauté déjà visibles cette saison, des attaches basses plus souples et des lèvres rosées aux contours estompés.

Le tapis rouge des 78e Emmy Awards, ouvert lundi 14 septembre à Los Angeles, a fait émerger deux gestes beauté dès les premières arrivées. Grace Gummer a remis la queue-de-cheval basse au premier plan, tandis qu’Abby Elliott a adopté des lèvres rosées aux contours floutés.

La coiffure de Grace Gummer s’inscrit dans une tendance plus large observée depuis le début de la saison des récompenses. Who What Wear relevait déjà une montée des chignons bas souples et des queues-de-cheval relâchées, avec un recul des attaches ultra-plaquées au profit d’un rendu plus mobile autour du visage.

Sur cheveux bouclés, frisés ou crépus, cette allure ne suppose pas de lisser toute la chevelure. Une attache placée à la nuque, une raie nette ou légèrement décentrée et des longueurs gardées dans leur texture permettent de reprendre la silhouette tout en conservant le volume naturel.

Le reste du tapis rouge montre que la douceur ne signifie pas uniformité. Ciara Miller a choisi une raie latérale profonde, un regard fumé et une french manucure très classique, tandis que Supriya Ganesh a porté des ondulations gaufrées avec une raie centrale. Lisa Rinna a, elle, troqué son pixie habituellement hérissé contre une version lissée vers l’arrière.

Sur les lèvres, Abby Elliott a repris l’effet « petal lips », déjà repéré pendant la Fashion Week de New York. Le résultat repose sur une couleur plus présente au centre et des bords moins dessinés qu’avec un rouge classique, loin des contours très nets qui ont dominé une partie des tendances récentes.

Pour reproduire ce flouté, Marie Claire recommande un rouge mat à effet diffus, appliqué sans contour appuyé, puis légèrement tamponné avec un mouchoir pour retirer l’excédent. Un rose brun, un bois de rose ou une prune douce permettent d’adapter l’effet aux carnations plus profondes sans rechercher un résultat pastel uniforme.