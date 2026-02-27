Sahara occidental : la République arabe sahraouie compte ses soutiens 50 ans après sa création

Le 27 février 2026 marque le cinquantième anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) par le Front Polisario. Cette date anniversaire intervient alors que la situation territoriale reste profondément divisée : une grande partie du Sahara occidental est aujourd’hui sous administration marocaine.

Selon les bilans politiques, Rabat exerce le contrôle sur environ 80 % du territoire sahraoui, un état de fait qui façonne depuis des décennies la géopolitique de la région et le quotidien des populations concernées. Les revendications d’autodétermination continuent de dominer le discours politique et humanitaire autour du conflit.

À l’occasion du cinquantenaire, Mohamed Yeslem Beissat, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la RASD, a dressé un regard sur cinquante années de résistance et de bataille diplomatique. Il a réaffirmé la détermination des autorités sahraouies à poursuivre la lutte pour la liberté et pour l’exercice du droit à l’autodétermination de leur peuple.

Ce conflit ne se réduit pas à un affrontement local : il s’inscrit au cœur d’un jeu d’influences régional et international, où intérêts stratégiques, ressources et alliances pèsent lourd. Depuis plusieurs années, la situation connaît des épisodes d’intensification qui ravivent les préoccupations diplomatiques et sécuritaires.

Un demi-siècle de lutte face à des enjeux multiples

Cette célébration prouve la persistance d’un bras de fer politique et juridique entamé il y a cinquante ans, fait de mobilisations populaires, de démarches auprès d’instances internationales et de phases de négociation intermittentes. Pour les sahraouis qui revendiquent un État indépendant, la commémoration est avant tout un rappel de la continuité de leur combat.

Sur le plan international, le dossier mobilise divers acteurs — États riverains, organisations régionales et institutions mondiales — chacun plaçant ses priorités et ses intérêts. Ces facteurs extérieurs contribuent à complexifier toute perspective de règlement et à maintenir le sujet au premier plan des discussions diplomatiques.

Du côté des autorités sahraouies, la date a servi à renouveler les appels à la solidarité et à la reconnaissance du droit des habitants du Sahara occidental à choisir librement leur destin. Dans ce contexte, les prochaines étapes diplomatiques et les initiatives de médiation resteront scrutées par les observateurs et par les populations directement affectées.