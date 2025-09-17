PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Russie: le cycliste français Sofiane Sehili maintenu en détention jusqu’au 4 octobre

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La veuve du défunt opposant russe Navalny affirme qu’il a été empoisonné

Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

Exécuté en Iran: un homme condamné pour espionnage au profit d’Israël, selon la justice

Même sans les États-Unis, la Colombie poursuivra la lutte contre le narcotrafic, dit son chef des armées

Microsoft : 30 milliards de dollars d’investissement au Royaume-Uni

Niger: 22 villageois tués dans l’ouest par des «hommes armés»

Inde : les maoïstes annoncent la fin des combats

Brésil: Bolsonaro hospitalisé après un malaise, selon son fils

Benyamin Netanyahu annonce une rencontre avec Donald Trump après son prochain discours à l’ONU

États-Unis: Tyler Robinson inculpé dans l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk (procureur)

VOIR TOUS LES FLASHS

La détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili, interpellé début septembre en Russie, a été prolongée jusqu’au 4 octobre, a annoncé mercredi 17 septembre l’agence d’État Ria Novosti en citant le tribunal d’Oussouriïsk, dans la région du Primorié. Le service de presse du tribunal a précisé qu’une décision rendue le 6 septembre imposait une mesure préventive sous forme de détention provisoire jusqu’au 4 octobre, sans en donner les motifs. Selon Le Monde, ce cycliste d’endurance est accusé d’avoir franchi illégalement la frontière russe alors qu’il tentait de battre le record du monde de la traversée eurasienne à vélo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!