Russie: le cycliste français Sofiane Sehili maintenu en détention jusqu’au 4 octobre

La détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili, interpellé début septembre en Russie, a été prolongée jusqu’au 4 octobre, a annoncé mercredi 17 septembre l’agence d’État Ria Novosti en citant le tribunal d’Oussouriïsk, dans la région du Primorié. Le service de presse du tribunal a précisé qu’une décision rendue le 6 septembre imposait une mesure préventive sous forme de détention provisoire jusqu’au 4 octobre, sans en donner les motifs. Selon Le Monde, ce cycliste d’endurance est accusé d’avoir franchi illégalement la frontière russe alors qu’il tentait de battre le record du monde de la traversée eurasienne à vélo.