Rubio rencontrera Sergueï Lavrov en marge de l’ONU la semaine prochaine

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et son homologue américain, Marco Rubio, doivent s’entretenir la semaine prochaine en marge de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) à New York, a annoncé vendredi l’ambassadeur russe auprès de l’ONU, Vassili Nebenzia. «Il est clair qu’ils vont évoquer un large spectre de questions, tant bilatérales que multilatérales», a déclaré Nebenzia, cité par l’agence d’État RIA Novosti, ajoutant : «Il n’y a pas d’agenda spécifique, mais une rencontre est prévue.»