Royaume-Uni: trois arrestations pour espionnage en faveur de la Russie

La police britannique a annoncé jeudi 18 septembre l’arrestation de trois personnes — deux hommes et une femme — soupçonnées d’espionnage au profit de la Russie. Dans un communiqué, les autorités ont précisé que les trois individus étaient soupçonnés d’avoir aidé un service de renseignement étranger, sans indiquer leur nationalité, et ont confirmé que le pays visé par ces accusations était la Russie. Les interpellations ont eu lieu dans l’Essex (sud‑ouest de l’Angleterre) et les suspects ont été placés en garde à vue à Londres dans le cadre d’une enquête antiterroriste.