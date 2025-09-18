PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Royaume-Uni: trois arrestations pour espionnage en faveur de la Russie

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Appel à la grève : antennes et site de RFI perturbés

Gaza : hôpitaux au bord de l’effondrement, alerte le chef de l’OMS

L’Espagne enquête sur les violations des droits humains à Gaza pour coopérer avec la CPI

Une première en 25 ans : le chef de la diplomatie syrienne se rend à Washington

Août de sécheresse record en Europe et sur les côtes méditerranéennes

Mot d’ordre de grève perturbe les antennes et le site de RFI

Trump qualifie Antifa d’«organisation terroriste»

Fusillade en Pennsylvanie : trois policiers tués, deux grièvement blessés

ABC suspend Jimmy Kimmel après ses propos sur Charlie Kirk

Blackstone promet 90 milliards de livres au Royaume‑Uni

VOIR TOUS LES FLASHS

La police britannique a annoncé jeudi 18 septembre l’arrestation de trois personnes — deux hommes et une femme — soupçonnées d’espionnage au profit de la Russie. Dans un communiqué, les autorités ont précisé que les trois individus étaient soupçonnés d’avoir aidé un service de renseignement étranger, sans indiquer leur nationalité, et ont confirmé que le pays visé par ces accusations était la Russie. Les interpellations ont eu lieu dans l’Essex (sud‑ouest de l’Angleterre) et les suspects ont été placés en garde à vue à Londres dans le cadre d’une enquête antiterroriste.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!