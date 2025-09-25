PAR PAYS
Rooney encense la mentalité hors norme de Cristiano Ronaldo

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
L'attaquant d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo
. .

Rooney a rendu hommage à Cristiano Ronaldo, estimant que la mentalité et la détermination du Portugais sont inégalées dans le football.

Wayne Rooney, légende de Manchester United, a salué l’état d’esprit exceptionnel de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme unique dans le monde du football.

Dans le podcast Rio Meets animé par Rio Ferdinand, l’ancien international anglais est revenu sur leurs années communes à Old Trafford, marquées par trois sacres en Premier League et une Ligue des champions. Rooney a expliqué qu’il s’était souvent mis au service du Portugais, préférant se concentrer sur les succès collectifs plutôt que sur les distinctions individuelles.

« Cristiano a quelque chose dans son cerveau que je n’ai jamais vu chez un autre joueur, a-t-il confié. Sa mentalité et sa détermination sont au-delà de tout ce que j’ai pu observer dans ce sport. »

L’ancien capitaine des Red Devils a reconnu ne pas avoir eu cette « obsession égoïste » de tout gagner, notamment sur le plan individuel, à l’inverse de Ronaldo qui visait à la fois les titres collectifs et les récompenses personnelles.

Tous deux resteront comme des figures majeures de l’âge d’or de Manchester United sous Alex Ferguson, avec qui ils ont écrit certaines des plus belles pages de l’histoire du club.

