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Europe

« Le PSG ira attaquer à Munich », Dembélé annonce la couleur

Double buteur à l’aller, Ousmane Dembélé prévient : le Paris Saint-Germain ne changera pas d’approche au retour face au Bayern. Fidèles à leur ADN offensif, les Parisiens viseront la victoire en Allemagne pour valider leur billet en finale.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Ousmane Dembélé a donné le ton avant le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayern Munich. Après le succès spectaculaire à l’aller (5-4) en demi-finale de la Ligue des champions, l’ailier français assure que les Parisiens ne dévieront pas de leur ligne directrice. Auteur d’un doublé au Parc des Princes, l’international tricolore a été l’un des grands artisans de cette victoire. Mais pour lui, rien n’est encore joué avant le match retour à l’Allianz Arena.

Au micro de Canal+, Dembélé a affiché une ambition claire : « Nous sommes satisfaits du résultat. C’était un match incroyable. Mais nous irons à Munich pour gagner et nous qualifier. » Fidèle à la philosophie prônée par Luis Enrique, le PSG entend rester fidèle à son ADN offensif : « Nous ne changerons pas notre manière de jouer. Nous irons là-bas pour attaquer », a-t-il insisté. Un message fort, qui annonce une seconde manche ouverte et résolument tournée vers l’offensive entre deux cadors européens.



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