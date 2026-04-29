Bénin : la FCBE réagit à la démission de Paul Hounkpè

Au lendemain de la démission de Paul Hounkpè, la FCBE a exprimé sa surprise et annoncé une session du Conseil national pour statuer sur la situation. Le parti évoque une décision « incompréhensible » dans un contexte politique sensible.

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La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) est sortie de son silence après la démission, intervenue la veille, de son Secrétaire Exécutif National, Paul Hounkpè. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 29 avril 2026, le Bureau politique du parti dit avoir appris la nouvelle « avec consternation et regret ». Il précise que cette démission, datée du mardi 28 avril 2026, est intervenue « sans justification pertinente ».

Pourtant, dans sa lettre de démission, Paul Hounkpè avait évoqué certaines raisons, notamment un besoin de recul après la présidentielle et une volonté de « réfléchir par rapport à ce à quoi ( il ) serai utile au groupe et à la nation ». Une position qui semble ne pas convaincre entièrement la direction du parti. La FCBE estime que cette décision survient « à un moment crucial de la vie du parti après la présidentielle d’avril 2026 dont il a été le porte-flambeau » et qu’elle « paraît incompréhensible et mérite une réflexion approfondie ».

Face à cette situation, le Bureau politique, réuni en session extraordinaire, a décidé de ne pas se précipiter. Il annonce que la démission sera examinée lors du Conseil national déjà programmé pour le 9 mai 2026, une rencontre qui devrait permettre de « donner de nouvelles orientations au parti ».

En attendant, la direction appelle à l’apaisement et invite les militants « au calme et à la sérénité », le temps que les instances statutaires se prononcent officiellement.