Bénin: un ghetto de trafic de stupéfiants démantelé à Agbangnizoun

: Tanta, un suspect interpellé

​La traque contre le trafic de substances illicites et les réseaux criminels se poursuit avec intensité dans le département du Zou.

Exploitant des renseignements précis, les éléments du commissariat central d’Agbangnizoun, conduits par le commissaire de police de 1ère classe Simplice Gbénou, ont opéré une descente inopinée ce lundi 14 septembre 2026 au village de Tanta.

L’intervention ciblait des boutiques appartenant à un individu qui les avait clandestinement aménagées en ghettos pour abriter des activités délictuelles.

​Démantèlement du réseau et importantes saisies de produits illicites

​L’opération des forces de l’ordre s’est soldée par l’interpellation du principal mis en cause sur les lieux. La perquisition minutieuse des locaux transformés en repaires a permis de mettre la main sur une importante quantité de produits prohibés, dont plus de 10 kilogrammes de chanvre indien, des plaquettes de tramadol ainsi qu’un lot conséquent de médicaments contrefaits destinés à la vente illicite.

​Cette action coup de poing s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires renforcées par l’unité de police républicaine locale afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens. En ciblant directement les foyers de distribution de psychotropes et les points de ralliement des divorcés sociaux, les forces de l’ordre réaffirment leur détermination à assainir l’ensemble du territoire communal d’Agbangnizoun.

Le suspect et les scellés saisis font l’objet des procédures d’usage avant transmission du dossier au parquet territorialement compétent.