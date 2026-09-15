LaLiga: Gabriel Jesus rêve déjà d’une Ligue des champions avec le Barça

À peine arrivé au FC Barcelone, Gabriel Jesus affiche déjà ses ambitions. L’attaquant brésilien veut conquérir tous les trophées possibles avec les Blaugrana, avec une priorité : soulever enfin la Ligue des champions.

Gabriel Jesus n’entend pas faire de son passage au FC Barcelone une simple étape dans sa carrière. Recruté pour renforcer l’attaque blaugrana, l’international brésilien affiche déjà de grandes ambitions sous ses nouvelles couleurs, avec un objectif qui lui tient particulièrement à cœur : remporter la Ligue des champions.

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Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Sport, l’ancien joueur de Manchester City et d’Arsenal a évoqué son attachement à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Finaliste à plusieurs reprises sans jamais parvenir à soulever le trophée, l’attaquant espère désormais combler ce manque avec le club catalan. « C’est une compétition que j’adore et j’aimerais vraiment la gagner », a confié le Brésilien, qui imagine déjà le scénario parfait : inscrire un but en finale et célébrer ensuite le sacre européen.

Gabriel Jesus ne cache pas non plus l’importance que représente son arrivée en Catalogne. « J’ai toujours rêvé de jouer un jour au Barça », a-t-il assuré, conscient des exigences qui accompagnent le maillot blaugrana. À ses yeux, rejoindre le FC Barcelone impose une ambition permanente. « Ici, il faut vouloir gagner la Ligue des champions, la Liga et tous les autres titres pour lesquels nous sommes en course », a-t-il souligné. Le message est clair : Gabriel Jesus arrive avec l’envie de marquer les esprits. Et pour l’attaquant de 29 ans, rien ne serait plus beau qu’un but décisif sur la plus grande scène européenne pour enfin décrocher le trophée qui manque encore à son palmarès.