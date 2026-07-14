Restitution des biens culturels: Yassine Latoundji installe le Comité scientifique national à Cotonou

​Le ministre de la Culture, des arts et du patrimoine, Yassine Latoundji, a procédé ce mardi 14 juillet 2026 à Cotonou à l’installation officielle du Comité scientifique national de restitution des biens culturels.

Cet organe stratégique aura pour mission de piloter les démarches scientifiques et techniques visant le retour au bercail de 35 nouveaux biens culturels et de fonds d’archives actuellement conservés en France.

​Ce nouveau groupe de travail hérite d’une responsabilité historique et hautement technique. Les experts désignés devront œuvrer activement au retour de trente-cinq (35) biens culturels réclamés par le Bénin à la France, tout en y associant des archives historiques conservées au sein des collections publiques françaises.

​Pour mener à bien ce chantier d’envergure, le Comité scientifique devra s’atteler en priorité à l’élaboration de sa feuille de route opérationnelle. Il sera également chargé de consolider rigoureusement le dossier de réclamation national et d’accompagner la mise en place de la commission scientifique conjointe franco-béninoise.

Ses travaux serviront de socle décisionnel en fournissant des avis éclairés pour orienter les futures étapes politiques et diplomatiques du processus de restitution.

​Une ambition scientifique élargie pour le rayonnement du patrimoine

​Au-delà de la seule négociation physique du retour des œuvres, l’horizon tracé pour ce comité se veut beaucoup plus large. Lors de son allocution d’installation, le ministre Yassine Latoundji a insisté sur le rôle moteur que ces experts devront jouer dans la politique culturelle globale du pays.

​Le Comité est ainsi invité à s’impliquer pleinement dans une réflexion d’envergure sur des thématiques clés telles que la circulation fluide des biens culturels, l’enrichissement continu des collections nationales, le développement de la recherche scientifique spécialisée, ainsi que les stratégies de valorisation durable du patrimoine béninois à l’échelle internationale.