Bénin: après le succès de «Ce qu’il en coûte», Amour Aïou lance un Private Tour en quatre dates

Après avoir conquis le public avec deux représentations à guichets fermés de son spectacle Ce qu’il t’en coûte en mai dernier, l’humoriste stand-upper béninois Amour Aïou remet le couvert. L’artiste entame un Private Tour 2026 en quatre dates, avec une version revisitée et plus intimiste de son spectacle, exclusivement sur invitation.

Le succès appelle parfois une seconde vie. Deux mois après avoir rempli le Walô Dance Center lors de deux soirées consécutives, les 23 et 24 mai derniers, avec son spectacle « Ce qu’il t’en coûte », Amour Aïou s’apprête à retrouver la scène dans un format inédit. L’humoriste stand-upper béninois a annoncé le lancement d’un Private Tour 2026, composé de quatre représentations programmées les 19 juillet, 2 août, 27 septembre et 11 octobre, toujours au Walô Dance Center. Contrairement aux précédentes représentations, ces rendez-vous se dérouleront dans un cadre plus confidentiel. Les soirées seront privées et accessibles uniquement sur invitation.

Une version condensée pour continuer à faire vivre le spectacle

Pour Amour Aïou, cette nouvelle étape ne constitue pas une simple reprise. L’artiste propose une version plus courte et retravaillée de son spectacle afin de lui offrir une nouvelle dynamique. « Après ces deux grandes représentations, j’ai eu l’idée de le rejouer, mais cette fois dans une version plus courte, une version condensée », a-t-il expliqué. L’objectif est de permettre à un nouveau public de découvrir Ce qu’il t’en coûte, tout en poursuivant le travail artistique entamé lors des premières représentations.

Au-delà de la rencontre avec le public, ce Private Tour représente également une phase de maturation pour l’humoriste. Ces soirées lui offriront l’occasion de peaufiner son écriture, d’affiner sa mise en scène et de tester de nouvelles approches. « Cela va me permettre de continuer à faire vivre le spectacle, de l’améliorer et de le rendre encore plus abouti », a-t-il confié. L’artiste y voit également un moyen de conserver un lien permanent avec la scène et son public, tout en préparant son prochain grand spectacle.

Capitaliser sur une dynamique positive

Le choix de prolonger l’aventure de Ce qu’il t’en coûte s’inscrit dans la continuité du succès rencontré en mai. Les deux représentations avaient affiché complet au Walô Dance Center, un fait suffisamment rare dans le paysage du stand-up béninois pour être salué par les professionnels du secteur comme par les spectateurs.

Avec ce Private Tour 2026, Amour Aïou entend entretenir cette dynamique, tout en privilégiant la proximité avec son public. Une manière de transformer le succès d’un spectacle en une véritable expérience artistique évolutive, avant de dévoiler un nouveau projet d’envergure dans les prochains mois.