Patrick Bruel dénoncé par une ex-Miss, Élodie Gossuin assure n’avoir rien vu d’irrespectueux

Les accusations visant Patrick Bruel, figure emblématique de la chanson française et du cinéma, continuent de faire la une de l’actualité. Le 10 juillet, une nouvelle plainte pour viol non prescrit a été déposée par un mannequin qui avait 16 ans au moment des faits allégués, venant s’ajouter à un ensemble d’accusations déjà rapportées contre l’artiste. En pleine libération de la parole des femmes, ces révélations résonnent vivement dans le paysage médiatique et culturel français.

Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen en Algérie française, est reconnu pour sa carrière artistique prolifique, doublée d’un engagement connu dans le monde du poker professionnel. Son parcours, marqué par un succès massif dans les années 1990 souvent qualifié de « Bruelmania », s’étend du cinéma, avec des rôles marquants dans des films comme Le Prénom et L’Union sacrée, à la musique où plusieurs de ses albums ont été certifiés disques de diamant. Néanmoins, sa notoriété n’a pas empêché la multiplication des accusations qui soulèvent désormais d’importants débats.

La multiplication des plaintes intervient dans un contexte où les dénonciations pour agressions sexuelles, notamment dans le milieu artistique, sont de plus en plus exposées publiquement, contribuant à une prise de conscience accrue sur ces questions. Ces affaires soulignent la complexité des rapports entre célébrités et fans ou collaborateurs, et ravivent le débat sur la nécessité de protéger les victimes tout en respectant la présomption d’innocence.

Élodie Gossuin témoigne sur son expérience avec Patrick Bruel

L’ancienne Miss France 2001 Élodie Gossuin, invitée sur IsaTV dans l’émission présentée par Isabelle Morini-Bosc, a apporté son témoignage personnel au sujet du comportement de Patrick Bruel à son égard. Ayant côtoyé le chanteur à plusieurs reprises, notamment lors de son élection en tant que membre du jury, elle assure qu’elle n’a jamais rencontré de problème avec lui.

Élodie Gossuin a expliqué : « Je l’ai reçu plusieurs fois sur des émissions de variétés. C’est vrai qu’il faisait partie du jury de mon année d’élection. Après, j’ai entendu les différents témoignages, notamment concernant les Miss, comme Miss Alsace Florima Treiber, mais il a toujours été respectueux avec moi« . Ces propos ont été perçus comme un contrepoint aux déclarations de plusieurs autres femmes qui ont accusé Bruel de comportements inappropriés. Son intervention a suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique et des communautés concernées.

Patrick Bruel conteste formellement les accusations

Interpellé par ces accusations, Patrick Bruel a pris la parole publiquement, notamment sur Instagram, pour affirmer son innocence. Affirmant sa présomption d’innocence, il a déclaré : « Jamais je n’ai forcé une femme. Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties« .

Il a souligné son intention de se défendre pour « ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public », insistant sur l’importance du respect des principes fondamentaux que sont la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable et la justice. Par ailleurs, Bruel a assuré qu’il poursuivrait son activité artistique avec le même engagement et la même passion, malgré les accusations graves dont il fait l’objet.